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Република Кипър открива консулство в Пловдив

Република Кипър открива консулство в Пловдив
Снимка: БТА

Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от г-н Борис Гюров

Министерският съвет на Република България даде съгласие за откриване на консулство на Република Кипър със седалище в гр. Пловдив и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Пловдив и Стара Загора. Това решиха министрите от кабинета "Радев" на днешното заседание.

Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от г-н Борис Гюров, предприемач, притежаващ дългогодишен опит в сферата на международните отношения, инвестициите и консултантската дейност. Неговият професионален опит в международни образователни институции и широкият му кръг от международни контакти ще допринесат за насърчаването на сътрудничеството между институциите, бизнеса и академичните среди в България и Кипър.

Откриването на почетно консулство на Република Кипър в Пловдив ще допринесе за засилване на двустранните търговско-икономически, културни и образователни връзки между България и Кипър.

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