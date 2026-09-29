Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

Никола Цолов отправи послание към феновете си в социалните мрежи. Българинът благодари на привържениците, които го подкрепят през целия сезон във Формула 2. Цолов е втори в класирането при пилотите, но все още не се знае дали уикендът в Баку не беше последният за кампанията.

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„Искам да благодаря на всеки един от вас. Подкрепата през този сезон до момента е невероятна и мога само да бъда благодарен за нея. Независимо дали вкъщи, или на пистата, усещам положителната ви енергия и винаги ще я ценя. Благодаря ви България!", написа Цолов и публикуа поста с десетки снимки на български знамена, които го подкрепят от трибуните.

Дотук през сезона Цолов има цели 6 победи, но през последните седмици загуби много точки заради наказания и отпадания. Въпреки това според мнозина анализатори шансовете на българина да кара във Формула 1 през следващата кампания са съвсем реални, но всичко зависи от решението на Ред Бул.