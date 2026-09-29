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Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика
АП/БТА

Запитан от медията дали Прага се подготвя за потенциални руски действия срещу НАТО - хипотеза, за която предупреждават тайните служби на някои страни членки - премиерът потвърди, че темата се обсъжда активно на най-високо ниво, включително с президента Петър Павел

Чешката република е готова да изпълни ангажиментите си към НАТО в случай на евентуално руско нападение срещу балтийска държава. Това заяви чешкият премиер Андрей Бабиш в интервю за местния информационен портал Deník.cz, цитирано по Ройтерс.

Изявлението идва на фона на факта, че правителството на Бабиш, в което участва проруска антиимигрантска партия, вече спря чешките вноски за военна помощ за Украйна и отказа да участва във финансовите и военни пакети на ЕС и Алианса за Киев.

През последните месеци премиерът многократно подчертаваше необходимостта европейските лидери да работят за постигането на мир. В миналото той понесе остри критики - по време на президентската си кампания през 2023 г. Бабиш заяви, че не би изпратил чешки войници да се бият в защита на съюзнически държави.

Запитан от медията дали Прага се подготвя за потенциални руски действия срещу НАТО - хипотеза, за която предупреждават тайните служби на някои страни членки - премиерът потвърди, че темата се обсъжда активно на най-високо ниво, включително с президента Петър Павел.

„Фактическата ситуация, в която не говорим публично за това и журналистите не получават материал за статиите си, изобщо не означава, че не обръщаме внимание на въпроса“, подчерта Бабиш във видеоинтервюто.

„Разбира се, че се подготвяме. Ако, не дай си Боже, Русия нападне балтийска държава, тогава, съгласно Член 5 (договора за взаимна отбрана на НАТО), ние сме длъжни да изпратим две от нашите механизирани бригади“, заяви той.

Предупрежденията съвпадат с оценките на западноевропейските правителства и разузнавателни централи, според които нараства вероятността Русия да засили хибридните си атаки и саботажи, или дори да предприеме ограничена военна офанзива. По-рано този месец самият Бабиш обяви, без да навлиза в детайли, че Руската федерация води хибридна война срещу Чехия, на което спецслужбите в страната отделят максимално внимание.

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