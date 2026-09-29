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Анализатори: Президентският вот влиза в решаваща фаза

Анализатори: Президентският вот влиза в решаваща фаза
БТА

Рекордните 27 кандидатпрезидентски двойки и липсата на единна силна опозиционна кандидатура оформят необичайна кампания преди първия тур на 25 октомври

Предизборната кампания за президентските избори вече е в ход, а въпросът дали битката за "Дондуков" 2 е предрешена коментираха социологът Елена Дариева и политологът Цветанка Андреева по NOVA NEWS.

Според Дариева рекордният брой кандидатпрезидентски двойки показва промяна в представите за това какъв трябва да бъде профилът на държавния глава. На изборите участват 27 двойки, а първият тур ще се проведе на 25 октомври.

"Това показва, че има сериозна ерозия на какви критерии трябва да отговаря нашият президент", коментира тя, като допълни, че част от кандидатурите според нея участват по-скоро символично.

Цветанка Андреева свърза големия брой нестандартни кандидатури с по-широката промяна в политическите нагласи и радикализацията на част от електората.

Дариева заяви още, че според нея има ясно изразен фаворит, но подчерта, че това не прави резултата окончателно предрешен. Тя очаква балотаж и посочи поведението на отпадналите между двата тура партии като ключов фактор.

Андреева от своя страна обърна внимание на липсата на единна силна кандидатура вдясно и на това как тази фрагментация влияе върху кампанията. Това е нейна политическа оценка, а не установен факт.

Ако никой кандидат не спечели необходимото мнозинство на 25 октомври, вторият тур ще бъде на 1 ноември.

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