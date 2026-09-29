Синдикат към Демерджиев: Не съкращавайте служители с ТЕЛК и работещи пенсионери

Синдикален алианс "Сигурност" в МВР обяви, че до организацията е достигнала информация за предстоящи съкращения на служители с ТЕЛК решения, както и на държавни служители, които са упражнили правото си на пенсия, без да прекратят служебните си правоотношения.

В отворено писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев от синдиката се противопоставят на подобен подход и настояват, ако бъдат предприети съкращения на служители с намалена работоспособност, държавата да им гарантира възможност да заемат други длъжности в МВР или в държавната и общинската администрация.

"Категорично се противопоставяме на конюнктурното съкращаване на служителите с ТЕЛК-ови решения и изхвърлянето им на пазара на труда", заявяват от организацията.

От синдиката посочват, че част от тези служители са получили тежки заболявания по време на работата си в системата и настояват евентуалните решения да не бъдат продиктувани единствено от икономически или политически съображения.

По отношение на работещите пенсионери от "Сигурност" предлагат, ако този модел вече не се приема от държавата, промяната да важи занапред, без да засяга вече съществуващите правоотношения. Според тях при подобен подход броят на работещите пенсионери постепенно би намалявал и без масови съкращения.

Синдикатът е поискал среща с ръководството на МВР и писмена информация за намеренията на ведомството.

Официалната позиция на министерството до момента е, че няма да се правят съкращения без предварителен анализ. През май Демерджиев заяви, че е възможна оптимизация в структури с дублиращи се функции, като аргументира необходимостта с тежкото финансово състояние на държавата.