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Протест на Шипка заради ремонта на Паметника на свободата

Протест на Шипка заради ремонта на Паметника на свободата
БТА

Граждани блокираха камион с каменни плочи и настояха автентичните елементи да бъдат запазени

Социално напрежение възникна около започналия ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка. Протестиращи се събраха пред монумента заради демонтажа на каменни плочи от стълбите и площадката, а ден по-рано блокираха камион, натоварен с каменни елементи.

Причината за недоволството са опасения, че ремонтните дейности могат да променят автентичния облик на паметника. Част от протестиращите критикуват и използването на тежка строителна техника при реставрацията.

"В България реновирането, реконструкциите на културни паметници стават с булдозери, с тежка строителна техника", заяви един от протестиращите Любомир Петков пред БТВ.

От Националния парк-музей "Шипка - Бузлуджа" отхвърлиха притесненията и обясниха, че премахването на облицовъчните плочи е заложено в проекта.

По думите на директора д-р Чавдар Ангелов всички елементи са номерирани, сортирани и подредени, а целта е да бъде отстранен проблемът със слягането на стъпалата.

От фирмата изпълнител също увериха, че всяка каменна плоча ще бъде върната на мястото си след изграждането на нова бетонна конструкция. Според тях ремонтът е необходим заради компрометирани стълбища, отворени фуги и слягания.

Проектът е одобрен от Министерството на културата и се изпълнява под авторски и строителен надзор, както и инвеститорски контрол

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