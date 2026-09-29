Спаси София: Зам.-кметът по строителството Никола Лютов подаде оставка

Заместник-кметът на София по направление "Обществено строителство" Никола Лютов е подал оставка, съобщиха от "Спаси София". Към момента Столична община не е публикувала официална позиция за причините за напускането.

Лютов отговаряше за един от най-големите ресори в общината, свързан с ключови инфраструктурни и строителни проекти, включително ремонти на булеварди, транспортна инфраструктура, канализация и общинската строителна програма. Официални документи на Столична община потвърждават, че той е заемал поста заместник-кмет по "Обществено строителство".

От "Спаси София" свързаха оставката и с кадровите промени в екипа на кмета Васил Терзиев, като заявиха, че от началото на мандата са напуснали 12 заместник-кметове. Партията припомни и че още през октомври 2025 г. е искала отстраняването на Лютов заради спорове около капиталовата програма и реализацията на инфраструктурни проекти.

Лютов се присъедини към екипа на Терзиев през декември 2023 г. като заместник-кмет по правен и административен контрол, а впоследствие пое и ресора "Обществено строителство".

"Притеснени и разочаровани сме от безпътицата, в която е поставена София", заявиха от "Спаси София".

От партията посочват още, че оставката идва малко след решения за ново значително инфраструктурно финансиране, но към момента няма официално потвърждение от Столична община, че двете обстоятелства са свързани.