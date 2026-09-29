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Общински кметове напуснаха опозицията и преминаха към партията на Ердоган

Общински кметове напуснаха опозицията и преминаха към партията на Ердоган
АП/БТА

Кметовете до момента представляваха основните опозиционни флангове в страната – светската Народнорепубликанска партия (НРП), националистическата „Добра партия“ и консервативната Партия за ново благоденствие

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган отбеляза сериозна политическа победа, след като кметовете на девет ключови общини преминаха в нейните редици. Местните управници официално напуснаха досегашните си политически сили, за да се влеят в партията на държавния глава, информира турският информационен портал „Хаберлер“

Новите попълнения в редиците на ПСР бяха приети с официални почести на тържествена церемония в Анкара, където президентът Ердоган лично им връчи отличителните партийни значки. Кметовете до момента представляваха основните опозиционни флангове в страната – светската Народнорепубликанска партия (НРП), националистическата „Добра партия“ и консервативната Партия за ново благоденствие.

Благодарение на този масов трансфер управляващата партия поема прякото управление над стратегически общини в осем турски окръга. Става въпрос за регионите на Черкезкьой (Текирдаг), Чигли (Измир), Дулкадироглу и Тюркоглу (Кахраманмараш), Елмалъ (Анталия), Палу (Елязъг), Шенкая (Ерзурум), Мармара (Балъкесир) и Койлухисар (Сивас)

Този ход е част от все по-засилваща се вълна от политическо номадство в Турция, при която десетки общински съветници, кметове и депутати пренасочват лоялността си към Ердоган. Процесът придоби широка гласност в средата на август, когато кметицата на ключовия голям град Айдън Йозлем Черчиоглу също изостави опозиционната НРП заради управляващите.

Според анализи на опозиционния всекидневник „Сьозджю“, от приключването на местните избори през 2024 г. насам, близо 100 общински кметове в цялата страна са предприели същата стъпка, пренареждайки съотношението на силите по места в полза на властта. 

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