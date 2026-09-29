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Берлин: Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна

Берлин: Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна
АП/БТА

Заключението му се базира на изненадващата среща в Ню Йорк между германския външен министър Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров в навечерието на Общото събрание на ООН

Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна, въпреки дипломатически усилия на Запада. Това стана ясно днес от думите на германския канцлер Фридрих Мерц по време на съвместна пресконференция с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, информира Франс прес. Заключението му се базира на изненадващата среща в Ню Йорк между германския външен министър Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров в навечерието на Общото събрание на ООН. 

Този разговор отбеляза първия дипломатически контакт на високо равнище между Берлин и Москва от началото на руската инвазия през 2022 г., след която Германия се утвърди като водещ европейски донор на оръжие за Киев. Последвалият анализ на срещата обаче показва, че Кремъл няма намерение да променя курса. Доказателство за това стана и последвалата остра реч на Лавров от трибуната на ООН, в която той обвини Европа, че саботира мира, и се зарече, че Русия ще постигне целите си независимо от всичко. Германският министър на отбраната Борис Писториус коментира лаконично, че вместо промяна на позицията, Берлин е получил единствено присмех от руска страна

Въпреки дипломатическия провал канцлерът Мерц за пореден път призова Русия да седне на масата за преговори, като обеща, че западната подкрепа за Украйна няма да спре, а Москва ще плати висока цена, ако продължи агресията.

По време на същия брифинг президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев балансира реториката си – той похвали Владимир Путин, наричайки го „изключителен държавник“, но в същото време изрично настоя за стриктно спазване на териториалната цялост на всички суверенни държави. 

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