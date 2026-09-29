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Проф. Георги Вълчев: Връщането на останките на цар Самуил е исторически момент

Проф. Георги Вълчев: Връщането на останките на цар Самуил е исторически момент
БТА

Образователният министър определи меморандума с Гърция като знак за доверие между двете държави и модел за преодоляване на исторически спорове на Балканите

Връщането на тленните останки на цар Самуил в България има огромно значение и е исторически момент както за страната ни, така и за Гърция. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в ефира на БНТ.

По думите му подписаният меморандум показва нивото на доверие между България и Гърция и доказва, че натрупани през годините исторически проблеми могат да бъдат преодолявани по добросъседски начин.

"От гледна точка на тази тежка история на Балканите има натрупани множество такива нерешени проблеми през годините. Това споразумение действително показва, че по добросъседски начин можем да преодоляваме такива наследени проблемни зони от миналото", заяви Вълчев.

Министърът уточни, че става дума не за окончателно прехвърляне на собственост, а за меморандум за взаимен депозит на културни ценности. България ще получи тленните останки на цар Самуил, както и останки, свързвани с Гавриил Радомир, Иван Владислав и други членове на семейството.

В замяна страната ни ще предостави 48 културни ценности, сред които църковна утвар, мощехранителници и обкови на евангелия от два манастира в Северна Гърция.

"Българската държава, както и гръцката държава, показва добра воля, без да се отказва от владението на тези ценности. Когато има доверие, те могат да бъдат депозирани на взаимна основа", обясни Вълчев.

Той подчерта, че разговори за връщането на останките на цар Самуил се водят от десетилетия и определи постигнатото като резултат от натрупано доверие между София и Атина.

Според Вълчев символиката на връщането на останките е особено силна, защото цар Самуил е сред най-значимите български средновековни владетели.

"Този величав български владетел да намери най-накрая своя покой действително е един знак, който би трябвало да обедини нацията", каза министърът.

Той изрази и мнение, че подобни жестове могат да бъдат пример за останалите държави на Балканите и начин за преодоляване на стари исторически разделения.

В края на интервюто Вълчев коментира и учебното съдържание по история, като посочи, че според него учебните програми трябва да бъдат преработени така, че знанията да се натрупват по-логично и да бъдат представени на по-разбираем за учениците език.

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