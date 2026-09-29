Ето кой обра наградите на "Кмет на годината" 2026

Кметовете на Белово, Свиленград и Перник са големите победители в конкурса "Кмет на годината" за 2026 г. Инж. Стойко Стефанов, арх. Анастас Карчев и Станислав Владимиров получиха отличията съответно при малките, средните и големите общини. Церемонията се проведе на 29 септември в София, а наградите бяха връчени от омбудсмана Велислава Делчева.

В категорията "Кмет на гражданите" победители станаха Емануил Манолов от Аврен при малките общини, Ангел Джоргов от Самоков при средните и Живко Тодоров от Стара Загора при големите. За Манолов това е второ поредно отличие в категорията.

При "Градска среда" наградите отидоха при Диана Овчарова от Ивайловград, Анастас Карчев от Свиленград и Валентин Ревански от Ямбол. Карчев така завърши вечерта с две отличия, след като беше избран и за "Кмет на годината" при средните общини.

В категорията "Инвестиции и растеж" бяха отличени Владимир Александров от Етрополе, Станчо Ставрев от Тунджа и Димитър Николов от Бургас. Специалната награда на Камарата на строителите в България получи кметът на Приморско Иван Гайков.

Победители в "Смарт сити" станаха Иса Бесоолу от Павел баня, Иван Алексиев от Поморие и Димитър Николов от Бургас. По време на церемонията беше връчено и специално отличие на ръководството на Първа частна математическа гимназия за успехите на нейните ученици в международни олимпиади.

В категорията "Туризъм и култура" наградите получиха Стойчо Баненски от Банско, Ангел Джоргов от Самоков и Костадин Димитров от Пловдив.

При "Спорт и младежки политики" победителите са Емануил Манолов от Аврен, Николай Димитров от Несебър и Христо Грудев от Асеновград.

В категорията "Здравна и демографска политика" отличията отидоха при Душо Гавазов от Мъглиж, Станчо Ставрев от Тунджа и Димитър Николов от Бургас. Така Николов приключи церемонията с три награди - за "Инвестиции и растеж", "Смарт сити" и "Здравна и демографска политика".