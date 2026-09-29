Пращат материалите по делото за Мартин Божанов - Нотариуса в парламента

Събраното от специалната комисия към Съдийската колегия на ВСС, която изследва евентуални връзки на магистрати с разстреляния миналата година Мартин Божанов, по прякор Нотариуса, отива в Народното събрание, съобщи БНР.

Това става по искане на депутатите от "Демократична България" Надежда Йорданова и Божидар Божанов, като съдебните кадровици решиха да публикуват документите и доклада по случая, но със заличени лични данни, и на сайта на Висшия съдебен съвет.

До решението се стигна след близо двучасов спор за това трябва ли да бъдат заличени имената на съдиите, цитирани в материалите, и защо няма финален аналитичен доклад с изводите от специалната комисия.