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Пращат материалите по делото за Мартин Божанов - Нотариуса в парламента

Пращат материалите по делото за Мартин Божанов - Нотариуса в парламента
Снимка: БТА

Това става по искане на депутатите от "Демократична България" Надежда Йорданова и Божидар Божанов,

Събраното от специалната комисия към Съдийската колегия на ВСС, която изследва евентуални връзки на магистрати с разстреляния миналата година Мартин Божанов, по прякор Нотариуса, отива в Народното събрание, съобщи БНР. 

Това става по искане на депутатите от "Демократична България" Надежда Йорданова и Божидар Божанов, като съдебните кадровици решиха да публикуват документите и доклада по случая, но със заличени лични данни, и на сайта на Висшия съдебен съвет.

До решението се стигна след близо двучасов спор за това трябва ли да бъдат заличени имената на съдиите, цитирани в материалите, и защо няма финален аналитичен доклад с изводите от специалната комисия.

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