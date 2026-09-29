Най-важното от света на 29.09.2026-та г.

Руски военен самолет се е разбил в далечноизточната Амурска област на Русия, съобщи във вторник руската информационна агенция „Интерфакс“, позовавайки се на Министерството на отбраната. Катастрофата е станала по време на учебно-тренировъчен полет в района на село Красноярово. Разбилата се машина е стратегически бомбардировач Ту-95MS (ракетоносец), който по данни на военното ведомство е летял без боекомплект (оръжия на борда) и е паднал в безлюдна местност.

Русия е поразила два центъра за данни в Киев, както и два кораба с военно предназначение при комбинирани атаки през изминалата нощ, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс. Според официалните доклади единият обект е товарен кораб в Черно море, свързан с въоръжените сили на страната, а другият – кораб с военен товар, намиращ се в украинското пристанище Одеса. В по-късно изявление вечерта от руското ведомство уточниха, че ударът срещу плавателния съд в открити води е бил нанесен с дрон, като се смята, че той е превозвал запаси за украинската армия.

Белгия ще предаде три изтребителя Ф-16 на Украйна до края на тази година. Това обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. „Постигнахме важно споразумение с Белгия за предаването на три изтребителя Ф-16 до края на тази година“, написа Зеленски в социалната мрежа Х. Той добави, че „ще работим да получим тези изтребители по ускорената процедура“.

Естония обяви, че е стигнала до заключението, че пожарът в отбранителната компания "Милрем Роботикс" през август е бил умишлен палеж, поръчан от руските служби за сигурност. Компанията произвежда безпилотни наземни машини и доставя техника на Украйна. Премиерът Кристен Михал заяви, че заключението се основава на информация, събрана от Естонската служба за вътрешна сигурност КАПО. Става дума за пожара от 15 август в обект на компанията в Талин.

Британската полиция за борба с тероризма съобщи, че не са открити самоделни взривни устройства в рамките на разследването на предполагаем заговор, насочен срещу британска военновъздушна база, използвана от американските сили за удари срещу Иран. Това предава Ройтерс. От полицията уточниха, че при претърсването на автомобили на мястото на инцидента е иззето количество бензин. Органите на реда добавиха, че са извършени обиски на имоти в Лондон, а следствените действия около базата РАФ „Ферфорд“ (RAF Fairford) се свиват и се очаква да приключат напълно до сряда.

Апелативният съд в Букурещ уважи искането на прокуратурата и постанови постоянен предварителен арест за срок от 30 дни на бившия кандидат за президент Калин Джорджеску. Магистратите взеха окончателно решение, което не подлежи на обжалване, по дело, в което политикът е обвинен за измама на стойност 1,1 милиона евро срещу местен предприемач, информира румънската телевизия „Диджи 24“.