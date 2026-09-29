Везенков блести при нова победа на Олимпиакос в Евролигата

Александър Везенков реализира 18 точки за победата на Олимпиакос срещу литовския Жалгирис с 93:91 в мач от втория кръг на Евролигата по баскетбол. Актуалният шампион се пребори за успеха във Вилнюс в много равностоен сблъсък, който бе наблюдаван на живо от американската легенда Шакил О'Нийл.

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Българският национал записа 24 минути и 38 секунди на паркета, а към 18-те точки добави 8 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка, които бяха достатъчни да бъде избран за №1 в мача.

Така в 29 поредни мача Везенков бележи поне 10 точки, като има 40 двубоя с подобен точков актив от 41 общо в Евролигата. „Винаги е трудно да играеш тук. Жалгирис има страхотни фенове. Трябва да подобрим някои неща. Продължаваме напред“, каза след мача Везенков.

С 19 точки приключи Еван Фурние, включително две много важни тройки и фаул в последните секунди, а 15 вкара Жан Монтеро. По 10 записаха Тайсън Уорд и Тайлър Дорси. Коди Милър-Макинтайър отново изигра важна роля с 6 асистенции и 4 точки, като игра само през първото полувреме.

За домакините Стърлинг Браун завърши с 20 точки, Азулас Тубелис добави 19, а Йонас Валанчунас – 11.