Тръмп призова технологичните гиганти към „саморегулация“

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че „саморегулацията е много важна“ за сектора на изкуствения интелект (ИИ). Изявлението му беше направено по време на официална среща днес с топ мениджъри и ръководители на водещи компании в областта на изкуствения интелект, предава Франс прес. Любопитното е, че ръководителят на Белия дом по принцип се противопоставя на държавните регулации спрямо ИИ.

В рамките на събитието Тръмп разкри и предстояща фундаментална промяна в официалната терминология. Той посочи, че по-късно днес ще подпише документ, с който държавната администрация официално ще наложи термина „суперинтелект“ на мястото на досегашното понятие изкуствен интелект.

Американският държавен глава даде изключително висока оценка на разговорите с управителните директори от технологичния сектор, определяйки срещата като „много продуктивна“ и преминала „в изключително приятелска обстановка“.

Тръмп допълни още, че големите технологични гиганти са поели ангажимент да си сътрудничат активно с местните общности в САЩ. Компаниите ще положат целенасочени усилия да задоволят нуждите на хората по места, особено що се отнася до изграждането и функционирането на новите центрове за данни.