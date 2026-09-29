На живо: България - Естония са 0:0 на полувремето

България и Естония се оттеглиха на полувреме при резултат 0:0 в мач от Лигата на нациите в Пловдив. На стадиона има много малко фенове - около 400 души, в това число и агитка от Естония.

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

Първата опасност в срещата сътвори Лукас Петков. Българският нападател шутира опасно в 15-ата минута, но топката профуча покрай десния страничен стълб на естонската врата. След 120 секунди същото направи и Здравко Димитров, но и крилото не сполучи. Натискът на нашите доведе до още две-три опасни разбърквания, след едно от които последва корнер. Борислав Цонев посрещна центрирането ловко с глава, но вратарят Карл Хайн плонжира и улови.

Естонците отвърнаха с удар в гредата. Това се случи в 28-ата минута, когато халфът Маркус Поом стреля от фаул в десния страничен стълб.

България излиза в опит да запише първа победа в Лигата на нациите. Мачът довечера е възможност за реванш на националите, които само преди няколко дни допуснаха обрат срещу Люксембург. Естония завъртя бойко реми като гост на Исландия (1:1).

От сметките на Александър Димитров отпадна капитанът на ЦСКА Теодор Иванов. Централният защитник започна като титуляр срещу Люксембург, но беше заменен заради разтежение през второто полувреме. Българският треньор започва с най-доброто, с което разполага към момента.

В исторически план България няма загуба от Естония, като в двете срещи, които изиграхме през 2003 година записахме реми и победа - в квалификациите за Евро 2004.

България: 1. Даниел Наумов – 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров (К), 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски – 4. Илия Груев, 7. Борислав Цонев, 22. Кристиян Стоянов – 10. Здравко Димитров, 20. Лукас Петков, 16. Марин Петков

Селекционер: Александър Димитров

Естония: 1. Карл Хайн – 19. Михаел Шьонинг-Ларсен, 3. Максим Паскотши, 18. Карол Метс (К), 5. Ерко Йоне Тугяс, 7. Роби Саарма – 4. Матиас Кайт, 8. Маркус Соометс, 20. Маркус Поом, 14. Патрик Кристал – 9. Карел Мустмаа

Селекционер: Юрген Хен