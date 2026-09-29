Явор Куюмджиев: Призивите на ЕК за ограничаване потреблението на ток значи да спрем да живеем
В България се получи намаление на потреблението на газ за сметка на увеличеното потребление на електроенергия, каза той
Европейската комисия призова страните да предприемат мерки за намаляване на потреблението на ток. Според бившия зам.- министър на енергетиката Явор Куюмджиев такива призиви означават да спрем да живеем, да произвеждаме, да изнасяме. Той беше гост на Нова телевизия.
„Всичките цени са свързани – цената на петрола е такава, защото се водят две войни. В едната война затвориха Ормузкия проток и Червено море, там не могат да минават танкери. В другата война двете страни се надпреварват по разрушаване на рафинерии“, посочи той.
По думите му, ако и Тръмп забрани износа на дизел, Европейската комисия казва, че това ще се отрази много негативно на Европа, защото тя никога не е можела да произвежда достатъчно дизел за собственото ѝ потребление, а винаги е внасяла.
„Въпросът е, че всички тези войни доведоха до две неща. Първо – високи цени на горивата. Второ – потенциална липса, особено на дизел в Западна Европа. Нефт няма, а дори и да има, на какви цени се купува? Няма и достатъчно капацитет за преработката му в дизел, затова може да възникне криза“, обясни Куюмджиев.
Енергийният експерт каза още, че цената на електричеството е пряко свързана с цената на природния газ, а неговата цена през последните месеци е достигнала нива, които не сме виждали от началото на войната в Украйна. „В България се получи намаление на потреблението на газ за сметка на увеличеното потребление на електроенергия“, уточни той.
Според Явор Куюмджиев няма откъде да се спести, всички тези мерки са палиативни и няма да повлияят на цените нито на горивата, нито на храните. „Тези цени се формират на световните глобални пазари и са такива заради двете войни. Без завършването на тези конфликти, нищо няма да се промени“, категоричен бе експертът.