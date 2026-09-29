Явор Куюмджиев: Призивите на ЕК за ограничаване потреблението на ток значи да спрем да живеем

Европейската комисия призова страните да предприемат мерки за намаляване на потреблението на ток. Според бившия зам.- министър на енергетиката Явор Куюмджиев такива призиви означават да спрем да живеем, да произвеждаме, да изнасяме. Той беше гост на Нова телевизия.

„Всичките цени са свързани – цената на петрола е такава, защото се водят две войни. В едната война затвориха Ормузкия проток и Червено море, там не могат да минават танкери. В другата война двете страни се надпреварват по разрушаване на рафинерии“, посочи той.

По думите му, ако и Тръмп забрани износа на дизел, Европейската комисия казва, че това ще се отрази много негативно на Европа, защото тя никога не е можела да произвежда достатъчно дизел за собственото ѝ потребление, а винаги е внасяла.

„Въпросът е, че всички тези войни доведоха до две неща. Първо – високи цени на горивата. Второ – потенциална липса, особено на дизел в Западна Европа. Нефт няма, а дори и да има, на какви цени се купува? Няма и достатъчно капацитет за преработката му в дизел, затова може да възникне криза“, обясни Куюмджиев.

Енергийният експерт каза още, че цената на електричеството е пряко свързана с цената на природния газ, а неговата цена през последните месеци е достигнала нива, които не сме виждали от началото на войната в Украйна. „В България се получи намаление на потреблението на газ за сметка на увеличеното потребление на електроенергия“, уточни той.

Според Явор Куюмджиев няма откъде да се спести, всички тези мерки са палиативни и няма да повлияят на цените нито на горивата, нито на храните. „Тези цени се формират на световните глобални пазари и са такива заради двете войни. Без завършването на тези конфликти, нищо няма да се промени“, категоричен бе експертът.