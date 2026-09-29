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Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

Бойко Борисов ми каза да взема клуба, разкрива бившият собственик на „сините"

Бившият собственик на Левски Васил Божков потърси от клуба през юни тази година дължинми над 5 млн. евро чрез своя адвокат Стоян Баумайер. 70-годишният бизнесмен разкри в канала „Извън ефир" любопитни подробности за придобиването на Левски и атакува доскорошния силен човек Наско Сираков.

Левски: Няма да преведем нито едно евро, докато разбирате не се произнасяте по казуса с Божков

„Адвокатите, понеже трябваше да им плащам, взеха това плащане и го предявиха към Левски. Наско Сираков, нали благодари на всички, на мен защо не ми благодари, че му подарих клуб, който продаде за 15 милиона. Той продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона. Защо Сираков не каза едно „Благодаря“, нали може да остави Левски да се затрие“, поиска санкционираният по „Магнитски" бивш хазартен бос.

„Познавам Бостанджиев отдавна. Имахме разговор, че ще говорим за парите по-нататък. Вземането е при адвокатите, но те не го предявяват към Левски. Можех да се ядосам и да фалирам Левски, преди да го вземем Бостанджиев, но не го направих“, разкри Божков за този силен човек на стадион „Георги Аспарухов“.

Този разказа как се стигна до вземането на Левски: „Стана по молба на Борисов. Той говори в този тон. Можех да откажа, но не знам какво щеше да се случи след това“.

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