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ЦИК поръчва 13,3 млн. бюлетини за президентските избори

ЦИК поръчва 13,3 млн. бюлетини за президентските избори
БТА

Комисията предвижда и 70 хиляди ролки със специализирана хартия за машинния вот

Централната избирателна комисия открива процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на хартиените бюлетини и специализираната хартия за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври.

Поръчката ще бъде възложена чрез договаряне без предварително обявление с "Печатница на Българска народна банка", която по силата на Изборния кодекс изработва хартиените бюлетини и доставя защитената хартия за машините. ЦИК вече утвърди техническите характеристики и защитите на бюлетините.

Прогнозното количество е 13,3 млн. хартиени бюлетини, като половината от тях - 6,65 млн., са предвидени за евентуален втори тур на 1 ноември.

Цената на една бюлетина е прогнозно 0,14 евро без ДДС, а общата стойност на тази част от поръчката е 1,862 млн. евро без ДДС.

За машинното гласуване ЦИК предвижда 70 хиляди ролки със специализирана защитена хартия. Прогнозната цена е 7,20 евро за ролка, или общо 504 хил. евро без ДДС.

Така общата прогнозна стойност на бюлетините и ролките достига 2,366 млн. евро без ДДС.

Бюлетините ще бъдат отпечатани върху плътна непрозрачна хартия и ще бъдат подреждани в кочани по 100 броя. ЦИК вече утвърди и образците на изборните книжа за президентския вот.

Първите бюлетини и ролки за секциите в чужбина трябва да бъдат доставени до Министерството на външните работи до 11 октомври, а тези за страната - до областните администрации до 22 октомври.

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