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Тодор Чобанов припомни кои са хората, допринесли за връщане на костите на цар Самуил

Тодор Чобанов припомни кои са хората, допринесли за връщане на костите на цар Самуил
Снимка: БТА

Откривателят Николас Муцопулос, Божидар Димитров, Йордан Йорданов вече не са сред нас

Бившият зам.-министър на културата и бивш заместник кмет на София Тодор Чобанов припомни кои са личностите, допринесли за връщането на костите на цар Самуил в България.
 
"След повече от хиляда години цар Самуил се завръща в своя Средец - днешната българска столица София! Това е огромен успех за българската държава, за който през годините бяха положени много много усилия. Като участник в някои от тях, държа да припомня приноса на няколко души за каузата", пише Чобанов в социалната мрежа.
Ето хората, благодарение на които ще ни бъде върната тази светиня:
 
Откривателят Николас Муцопулос, който идентифицира останките на българския владетел и въпреки сложната обстановка през 70-те години в Гърция ги съхрани грижливо и оповести у нас още през 1984г.
 
Божидар Димитров и Йордан Йорданов, царство им небесно - с които посетихме през 2013г. Византийския музей в Солун като част от започналите по-рано преговори между двете правителства за съдбата на костите на цар Самуил. По време на огледа потвърдихме всички наблюдения и направихме нови, потвърждаващи идентификацията.
 
Росен Плевнелиев, който положи огромни усилия, за да има паметник на забележителния ни владетел в днешната и тогавашна столица София-Средец и Марин Райков, който в различни роли водеше преговори с гръцката страна и проведе много срещи по темата.
 
Милен Врабевски, който благородно осигури средствата за паметника.
 
Андрей Ковачев, който много пъти поставя въпроса пред г-н Мицотакис през годините.
Всяка уважаваща себе си държава трябва да прави всичко по силите си, за да отдаде дължимата почит и преклонение пред своите водачи и герои, един от които е забележителният цар Самуил! 

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