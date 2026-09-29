Тодор Чобанов припомни кои са хората, допринесли за връщане на костите на цар Самуил

Бившият зам.-министър на културата и бивш заместник кмет на София Тодор Чобанов припомни кои са личностите, допринесли за връщането на костите на цар Самуил в България.

"След повече от хиляда години цар Самуил се завръща в своя Средец - днешната българска столица София! Това е огромен успех за българската държава, за който през годините бяха положени много много усилия. Като участник в някои от тях, държа да припомня приноса на няколко души за каузата", пише Чобанов в социалната мрежа.

Ето хората, благодарение на които ще ни бъде върната тази светиня: