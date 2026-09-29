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Русия заяви, че е поразила украински центрове за данни и кораби в Черно море

Русия заяви, че е поразила украински центрове за данни и кораби в Черно море
АП/БТА

Смята се, че морският съд е превозвал военни запази за Киев

Русия е поразила два центъра за данни в Киев, както и два кораба с военно предназначение при комбинирани атаки през изминалата нощ, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Според официалните доклади единият обект е товарен кораб в Черно море, свързан с въоръжените сили на страната, а другият – кораб с военен товар, намиращ се в украинското пристанище Одеса. В по-късно изявление вечерта от руското ведомство уточниха, че ударът срещу плавателния съд в открити води е бил нанесен с дрон, като се смята, че той е превозвал запаси за украинската армия.

Тази ескалация по море съвпада с по-широката кампания на руските сили за систематично разрушаване на пристанищната инфраструктура на Украйна по черноморското крайбрежие. През последната година руската армия засили използването на балистични ракети и рояци от дронове тип „Шахед“, насочени към зърнените терминали и логистичните възли в Измаил, Рени и Одеса, в опит да прекъсне икономическите коридори на Киев.

В отговор украинската противовъздушна отбрана пренасочи допълнителни западни системи за ПВО за защита на Южна Украйна, докато паралелно с това Киев използва собствени морски дронове-камикадзе, за да изтласка руския Черноморски флот и да осигури преминаването на търговски кораби през своя алтернативен морски коридор.

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