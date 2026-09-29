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Борисов запита какво дава България в замяна на връщането на костите на Самуил

Борисов запита какво дава България в замяна на връщането на костите на Самуил
Снимка: БТА

Преди години комисия е дала становище, че размяната е неизгодна за България, припомни бившият премиер

Въпросът за връщане на костите на цар Самуил е обсъждан в продължение на години с различни гръцки правителства, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на събрание на партията. 

Борисов каза, че е водил разговори по темата с различни гръцки премиери, сред които Костас Караманлис, Андонис Самарас, Алексис Ципрас и Кириакос Мицотакис. Той приветства подобна възможност, но настоя да стане ясно какви ангажименти е поела България в замяна.

Бившият премиер припомни, че по време на негово управление е била създадена и комисия, която да оцени възможните варианти. Според него тогава част от експертите са смятали, че исканото от България в замяна не е достатъчно изгодно за страната. Поздравявам ги, ако могат да докарат мощите. Но пак искам да знам какво ще дадем“, каза лидерът на ГЕРБ.

Той подчерта, че не оспорва значението на връщането на подобни исторически ценности, но според него обществото трябва да бъде информирано за всички условия по евентуалното споразумение.

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