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Таня Скринска за Петков и Василев: Думи нямам за наглостта на българския ни политически “елит”!!!

Таня Скринска за Петков и Василев: Думи нямам за наглостта на българския ни политически “елит”!!!
Снимка: ТАРАЛЕЖ

Тя недоумява уличния брифинг на двамата пред паметника на цар Самуил

Предприемачът Таня Скринска се възмути от опита на бившия премиер Кирил Петков и лидера на ПП Асен Василев да си присвоят заслуги за връщането на костите на цар Самуил в България. В социалните медии тя написа:
 
"И Кирил Петков, и Асен Василев са се побъркали!
И те привикали журналисти и направили уличен брифинг пред паметника на цар Самуил в София и обясняват, че по време на тяхното управление са договорили връщането на мощите на българския цар. Даже Петков благодари на Весела Чернева и на Лена Бориславова за усилията им в тази посока!
За бога, хора, смирете се!
Срам нямате!
Думи нямам за наглостта на българския ни политически “елит”. 

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