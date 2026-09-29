Таня Скринска за Петков и Василев: Думи нямам за наглостта на българския ни политически “елит”!!!
Тя недоумява уличния брифинг на двамата пред паметника на цар Самуил
Предприемачът Таня Скринска се възмути от опита на бившия премиер Кирил Петков и лидера на ПП Асен Василев да си присвоят заслуги за връщането на костите на цар Самуил в България. В социалните медии тя написа:
"И Кирил Петков, и Асен Василев са се побъркали!
И те привикали журналисти и направили уличен брифинг пред паметника на цар Самуил в София и обясняват, че по време на тяхното управление са договорили връщането на мощите на българския цар. Даже Петков благодари на Весела Чернева и на Лена Бориславова за усилията им в тази посока!
За бога, хора, смирете се!
Срам нямате!
Думи нямам за наглостта на българския ни политически “елит”.