Таня Скринска за Петков и Василев: Думи нямам за наглостта на българския ни политически “елит”!!!

Предприемачът Таня Скринска се възмути от опита на бившия премиер Кирил Петков и лидера на ПП Асен Василев да си присвоят заслуги за връщането на костите на цар Самуил в България. В социалните медии тя написа:

"И Кирил Петков, и Асен Василев са се побъркали!