България е регионален лидер в дигитализацията на предприемачеството

Българските предприемачи навлизат в нов етап на дигитална зрялост, като демонстрират силен оптимизъм, планове за географско разрастване и масово наемане на нови кадри. Това са част от изводите на регионалното проучване „Барометър на предприемачеството“, изготвено от консултантската компания EY в партньорство с Българската стартъп асоциация (BESCO). Изследване обобщава нагласите на над 1000 бизнес лидери от 12 държави в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Изкуственият интелект като двигател на дигиталния скок у нас

Основният двигател на бизнес трансформацията у нас се оказва изкуственият интелект (AI), чието внедряване бележи безпрецедентен скок. Впечатляващите 86% от родните мениджъри отчитат сериозен ръст в използването на AI технологии в рамките на организациите си през последните 12 месеца. По този показател България изпреварва средните нива за региона, които възлизат на 76%, и се позиционира като ясен технологичен лидер в ЦИЕ. Дигиталният преход се подкрепя и от засилен интерес към софтуера за анализ на данни (67%), внедряването на облачни услуги (60%) и развитието на концепцията за интернет на нещата (38%).

Анализът на инвестиционното поведение показва рязка промяна в манталитета на бизнеса. Делът на компаниите, които изобщо не влагат средства в дигитализация, се е свил драстично – от 52% на едва 22% в рамките на една година. Макар че близо половината от предприемачите (48%) все още залагат на по-скромни стартови бюджети до 25 000 долара, страната ни отново води пред регионалното равнище от 37%. В същото време се наблюдава неколкократен ръст при средните по размер инвестиции, които скачат от 3% на 13%. Големият пропуск в дигиталната стратегия на българския бизнес обаче остава киберсигурността – едва 33% от анкетираните я приемат като приоритет, докато средното ниво за ЦИЕ е 51%, което създава сериозни рискове от хакерски атаки.

Финансовите и оперативните залози зад тази технологична вълна са изключително високи. Мнозинството от българските предприемачи (68%) са убедени, че изкуственият интелект ще доведе до осезаем ръст в производителността и оперативната ефективност. Бизнесът очаква бърза възвръщаемост на вложените капитали, като по 43% от анкетираните прогнозират сериозно редуциране на оперативните разходи и по-висока скорост при вземането на стратегически решения. Не на последно място, всеки трети мениджър (35%) вярва, че автоматизацията ще минимизира човешките грешки и ще гарантира много по-строг контрол на качеството в производството и услугите.

От еуфория към прагматизъм: Как бизнесът впрегна технологиите на практика

Родният бизнес започва да гледа много по-прагматично и реалистично на изкуствения интелект, изоставяйки първоначалния сляп ентусиазъм. Проучването улавя ясна тенденция към заземяване на очакванията. Делът на мениджърите, които вярват, че AI радикално ще трансформира ефективността им, е спаднал рязко до 68% в сравнение с рекордните 87% от предходната година. Въпреки това отрезвяване българските компании остават значително по-уверени в реалните ползи от технологията спрямо преките си конкуренти на пазара, където средното ниво на оптимизъм е 61%. Страната ни обаче отчита изоставане от регионалните тенденции при използването на алгоритми за стратегическо вземане на решения, контрол на качеството (43% у нас срещу 47% в региона) и автоматизиране на разплащанията (едва 6% спрямо 16% за ЦИЕ).

На оперативно ниво изкуственият интелект у нас се използва предимно за базови и рутинни корпоративни задачи. Голямото мнозинство от фирмите (58%) впрягат технологията за структуриран анализ на данни, докато близо половината я използват за автоматизация на работните процеси (49%) и за рутинни административни нужди (46%). Данните показват, че дълбоката интеграция на AI в критични бизнес звена като киберсигурност, финанси и управление на веригите за доставки все още е в зародиш. Положителната новина е, че за една година приложението на технологията за директна автоматизация е скочило от 33% на 49%, изпреварвайки средните за региона нива от 36%. Българският пазар обаче губи позиции при внедряването на AI в сферата на маркетинга (37% спрямо 42% в региона) и при клиентското обслужване (28% спрямо 32%).

Паралелно с навлизането на технологиите експлозивно нарастват и страховете на мениджмънта от дигитални заплахи. Близо половината от предприемачите в България (49%) изразяват сериозна загриженост за защитата на личните данни и интелектуалната собственост – показател, който миналата година е бил съответно 40% и 33%. Тази тревога за изтичане на чувствителна информация към конкуренцията е много по-остра у нас, отколкото в останалите държави от ЦИЕ (където средното ниво е 36%). Като допълнителни бариери бизнес лидерите посочват липсата на ясна законова регулация (44%), както и високите дългосрочни разходи за внедряване и поддръжка (29%) на системите.

Въпреки технологичните и регулаторните предизвикателства увереността на българските предприемачи в местната икономика показва трайни признаци на възстановяване. Макар несигурността на пазара да остава фактор, общият бизнес климат в България се оценява по-позитивно в сравнение с региона. Общо 43% от анкетираните определят условията за правене на бизнес в страната като благоприятни или дори изключително добри. На противоположния полюс са 25% от анкетираните, които виждат негативна среда, докато близо една трета (30%) запазват умерена неутралност по отношение на икономическото бъдеще на страната.

Увереността на българските мениджъри се завръща с бързи темпове, показвайки рязък контраст с песимизма от изминалите години. Проучването регистрира сериозно пренареждане на нагласите у нас. Делът на положителните оценки за икономическата среда е скочил от 26% на внушителните 43% в рамките на дванадесет месеца. Успоредно с това лагерът на песимистите се е свил почти наполовина – от 42% на 25%. Този оптимистичен тренд превръща България в регионален отличник по бизнес увереност, изпреварвайки средните нива за Централна и Източна Европа, където едва 28% от предприемачите определят условията в страните си като благоприятни.

Инвестиции в иновации напук на бюрокрацията и регулаторната тежест

Въпреки пазарния подем родните компании продължават да се сблъскват с дълбоко вкоренени структурни проблеми. Водещата спирачка пред растежа остава тежката бюрокрация и сложните регулации, които са посочени като основна бариера от 66% от анкетираните. Веднага след тях се нареждат дефицитът на квалифицирана работна ръка (52%) и текущата политическа и икономическа конюнктура (49%). Положителното в случая е, че административният натиск леко отслабва спрямо миналогодишните 71%, а тревогите от политическа нестабилност са намалели осезаемо от предишните високи нива от 68%. Сравнителният анализ с ЦИЕ обаче напомня, че чиновническата тежест у нас е по-осезаема от средната за региона (63%), като същевременно българският бизнес изпитва много по-остър глад за таланти и по-труден достъп до капитал.

За да преодолеят тези бариери, предприемачите в България залагат масово на внедряването на иновации. Стратегическите планове на 66% от бизнес лидерите включват лансирането на изцяло нови или сериозно подобрени продукти и услуги на пазара, запазвайки стабилни нива спрямо миналата година. В същото време се засилва фокусът върху вътрешната оптимизация – 51% от компаниите планират модернизация на производството и дистрибуционните си канали (спрямо 48% преди година), а 42% ще инвестират в преструктуриране на организационните си системи с цел свиване на излишните разходи. В това отношение продуктовите амбиции на българските предприемачи сериозно засенчват регионалните нива, които достигат едва 56%.

Накрая, ситуацията на пазара на труда в България показва признаци на постепенно нормализиране, макар кризата за хора да не е отминала изцяло. Най-осезаемото предизвикателство за 63% от работодателите остава откриването на тясно квалифицирани кадри. За 43% от мениджърите критичната точка е намирането на кандидати с реален и адекватен практически опит, докато всеки четвърти (24%) признава, че най-голямото затруднение е възможността да предложи финансово конкурентно възнаграждение, което да отговори на растящите претенции на пазара.

Глътка въздух за бизнеса: Натискът върху пазара на труда в България плавно отслабва

Натискът върху пазара на труда в България започва плавно да отслабва, като осигурява на бизнеса така необходимата глътка въздух. Детайлният поглед върху данните от „Барометър на предприемочеството“ на EY и BESCO показва сериозно отстъпление на най-острите дефицити при подбора на персонал. Най-осезаемо е подобрението при недостига на кадри с реален практически опит – проблемът е свит до 43% в сравнение с критичните 68% от предходната година. Паралелно с това кризата около чисто физическата наличност на кандидати на пазара е намаляла трикратно (от 39% на 13%). Оптимистичен сигнал е и фактът, че делът на мениджърите, които заявяват, че изобщо не срещат трудности при запълването на свободните си позиции, е нараснал от 3% на 8%.

Въпреки тези локални подобрения дълбокият структурен дефицит на дигитални и специфични умения остава нерешен, като засяга еднакво остро както България, така и останалите страни в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) на нива от 63%. Сравнителният регионален анализ обаче дава сериозно предимство на страната ни. Родните предприемачи се сблъскват с по-малко главоболия спрямо регионалните си конкуренти, когато става въпрос за намиране на хора с опит (43% у нас срещу 50% в ЦИЕ), натиск върху нивата на възнагражденията (24% спрямо 29%) или общ брой кандидатстващи по обявите (13% спрямо 18%). Тези индикатори подсказват, че българският пазар на труда е постигнал относително по-добър и здравословен баланс.

Тези благоприятни условия рефлектират директно в мащабни планове за разширяване на екипите през следващите месеци. Бизнесът у нас се намира в ясна фаза на растеж, като близо половината от работодателите (47%) имат готовност да открият нови позиции на пълен работен ден. В същото време се наблюдава фундаментална промяна в стратегиите за наемане – предприемачите заменят традиционните договори с по-гъвкави форми на заетост. Делът на компаниите, които планират да привлекат външни сътрудници и фрийлансъри, е отбелязал експлозивен ръст, скачайки от 10% на цели 34%. Допълнително 15% от фирмите ще заложат на кадри на непълен работен ден.

В обобщение, общите намерения за разширяване на работната сила в страната се увеличават стабилно, докато плановете за оптимизация и съкращения са свити до пренебрежимите 5%, което гарантира изключителна предвидимост и стабилност за пазара. С общ индекс на намерение за наемане от 70%, България засенчва средното регионално равнище от 59%, превръщайки бизнес оптимизма на родните предприемачи в реален катализатор за икономическо развитие.