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Официално: Висшата лига обяви Манчестър Сити за виновен

Официално: Висшата лига обяви Манчестър Сити за виновен

Клубът обяви, че ще обжалва и контраатакува

Висшата лига официално потвърди, че Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения, свързани с нарушаване на финансовите правила на първенството в периода между сезоните 2009/10 и 2017/18. Комисия установи, че през този период клубът е уреждал „фиктивни договори“ с редица свои търговски партньори, както и че се е „осланял на фиктивни споразумения с цел изкуствено раздуване на приходите си и намаляване на разходите“.

Манчестър Сити отказа коментар: Решението още не е обявено официално

В изявлението се посочва още, че Манчестър Сити носи вина и по по-голямата част от обвиненията, свързани с неоказване на съдействие на разследването, въпреки че точният брой на тези простъпки не се споменава.

Наказанието на клуба тепърва ще се обсъжда, а междувременно от „Етихад" категорично отказаха да се признаят за виновни и обявиха, че ще се възползват от наличните процедури за обжалване. Сити обвини и ръководството на Висшата лига, че не е работило безпристрастно по случаят.

 

 

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