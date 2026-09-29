Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп задряма в Овалния кабинет? (ВИДЕО)

Тръмп задряма в Овалния кабинет? (ВИДЕО)
Стопкадър

Кадри със затворени очи на американския президент предизвикаха вълна от шеги в социалните мрежи

Кадри на американския президент Доналд Тръмп със затворени очи и отпусната глава по време на събитие в Овалния кабинет предизвикаха вълна от коментари и шеги в социалните мрежи.

Събитието се проведе в понеделник и беше посветено на обявяването на проект за нов стоманодобивен завод в Айова на стойност 15 млрд. долара. По време на изказванията Тръмп представи инвестицията като част от усилията за възстановяване на американската стоманодобивна индустрия.

Малко по-късно, докато министърът на енергетиката Крис Райт говореше пред присъстващите, камерите показаха Тръмп със затворени очи и наведена глава. Това бързо породи спекулации в интернет, че президентът е задрямал.

От самите кадри обаче не може категорично да се установи дали Тръмп действително е заспал, или просто е затворил очи за кратко.

Ситуацията предизвика особено внимание и заради дългогодишната му подигравателна реплика "Сънливия Джо", която Тръмп използваше по адрес на Джо Байдън по време на предишни кампании.

Потребители в социалните мрежи бързо превърнаха видеото в повод за шеги и мемета, като спореха дали президентът наистина е подремнал или кадърът просто е заснет в неудобен момент.

Още по темата

Иран: Тръмп е голям лъжец

Иран: Тръмп е голям лъжец

Медии срещу Тръмп в съда: Искат постоянен достъп до Белия дом

Медии срещу Тръмп в съда: Искат постоянен достъп до Белия дом

Тръмп отрича да е предложил облекчаване на санкциите на Иран

Тръмп отрича да е предложил облекчаване на санкциите на Иран

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран "много скоро"

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран "много скоро"

Америка на първо място: как Тръмп променя курса на САЩ

Америка на първо място: как Тръмп променя курса на САЩ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ФБР предупреди хакери: "Свържете се с нас, докато имате избор"

ФБР предупреди хакери: "Свържете се с нас, докато имате избор"

Най-важното от света на 29.09.2026-та г.

Най-важното от света на 29.09.2026-та г.

Берлин: Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна

Берлин: Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна

Двама пилоти катапултираха при кацане на американски самолетоносач

Двама пилоти катапултираха при кацане на американски самолетоносач

Не са открити експлозиви при заговора срещу британската авиобаза

Не са открити експлозиви при заговора срещу британската авиобаза

Водещи

ФБР предупреди хакери: "Свържете се с нас, докато имате избор"

ФБР предупреди хакери: "Свържете се с нас, докато имате избор"

  • Току-що
Изграждат Европейски портфейл за цифрова самоличност в България

Изграждат Европейски портфейл за цифрова самоличност в България

Проф. Георги Вълчев: Връщането на останките на цар Самуил е исторически момент

Проф. Георги Вълчев: Връщането на останките на цар Самуил е исторически момент

  • Преди 12 минути
Най-важното от света на 29.09.2026-та г.

Най-важното от света на 29.09.2026-та г.

  • Преди 17 минути
Директорът на Айфеловата кула подаде оставка след скандал с хиндуистка група

Директорът на Айфеловата кула подаде оставка след скандал с хиндуистка група

  • Преди 26 минути
Спортни шампиони в „Игра на контрол“ срещу агресията сред младите

Спортни шампиони в „Игра на контрол“ срещу агресията сред младите

Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

  • Преди 33 минути
МЗ отне лиценза на пловдивската болница, където почина дете на зъболекарския стол

МЗ отне лиценза на пловдивската болница, където почина дете на зъболекарския стол

Берлин: Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна

Берлин: Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна

  • Преди 43 минути
ЦИК поръчва 13,3 млн. бюлетини за президентските избори

ЦИК поръчва 13,3 млн. бюлетини за президентските избори

  • Преди 44 минути
Двама пилоти катапултираха при кацане на американски самолетоносач

Двама пилоти катапултираха при кацане на американски самолетоносач

  • Преди 1 час
Най-важното от България на 29.09.2026 г.

Най-важното от България на 29.09.2026 г.

  • Преди 1 час
Общински кметове напуснаха опозицията и преминаха към партията на Ердоган

Общински кметове напуснаха опозицията и преминаха към партията на Ердоган

  • Преди 1 час
България излиза с най-доброто срещу Естония (Състави)

България излиза с най-доброто срещу Естония (Състави)

Не са открити експлозиви при заговора срещу британската авиобаза

Не са открити експлозиви при заговора срещу британската авиобаза

  • Преди 2 часа