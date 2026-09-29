Тръмп задряма в Овалния кабинет? (ВИДЕО)

Кадри на американския президент Доналд Тръмп със затворени очи и отпусната глава по време на събитие в Овалния кабинет предизвикаха вълна от коментари и шеги в социалните мрежи.

Събитието се проведе в понеделник и беше посветено на обявяването на проект за нов стоманодобивен завод в Айова на стойност 15 млрд. долара. По време на изказванията Тръмп представи инвестицията като част от усилията за възстановяване на американската стоманодобивна индустрия.

Малко по-късно, докато министърът на енергетиката Крис Райт говореше пред присъстващите, камерите показаха Тръмп със затворени очи и наведена глава. Това бързо породи спекулации в интернет, че президентът е задрямал.

От самите кадри обаче не може категорично да се установи дали Тръмп действително е заспал, или просто е затворил очи за кратко.

Ситуацията предизвика особено внимание и заради дългогодишната му подигравателна реплика "Сънливия Джо", която Тръмп използваше по адрес на Джо Байдън по време на предишни кампании.

Потребители в социалните мрежи бързо превърнаха видеото в повод за шеги и мемета, като спореха дали президентът наистина е подремнал или кадърът просто е заснет в неудобен момент.