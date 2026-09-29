Най-важното от спорта на 29.09.2026 година

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Германският специалист Маркус Гиздол вече официално е новият старши треньор на ЦСКА. 57-годишният наставник подписа договор за 1+1 години с „червените“. От клуба уточняват, че представянето му ще бъде в следващите дни преди дебюта му в първенството.

Карлос Насар получи пари от ММС за световното по вдигане на тежести

Карлос Насар е получил пари от Министерството на младежта и спорта за подготовката си за световното първенство в Нинбо, което започва в края на октомври. Както е известно, заради жалбата срещу избора на олимпийския шампион Асен Златев за президент на федерацията, ММС е принудено да координира финансирането директно с клубовете, без да комуникира с централата.

Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е изправен пред деликатна задача, след като Мустафа Сангаре е останал разочарован от отсъствието си в списъка на отбора за Лига Европа. Нападателят ще може да помага на „сините“ единствено в двубоите от българското първенство и Купата на България. При подаването на списъка в УЕФА Сангаре все още се възстановяваше от контузия, а срокът за завръщането му не беше ясен.

Българските волейболистки се класираха за Световното първенство през 2027 година

Женският национален отбор на България по волейбол официално се класира за Световното първенство през 2027 година. „Лъвиците“, които достигнаха до осминафиналите на последното Европейско първенство, получават квота благодарение на позицията си в световната ранглиста. България заема 29-о място, което е достатъчно за участие на големия форум.

Официално: Висшата лига обяви Манчестър Сити за виновен

Висшата лига официално потвърди, че Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения, свързани с нарушаване на финансовите правила на първенството в периода между сезоните 2009/10 и 2017/18. Комисия установи, че през този период клубът е уреждал „фиктивни договори“ с редица свои търговски партньори, както и че се е „осланял на фиктивни споразумения с цел изкуствено раздуване на приходите си и намаляване на разходите“.