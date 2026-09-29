Двама пилоти катапултираха при кацане на американски самолетоносач

Двама пилоти от Военноморските сили на САЩ катапултираха принудително по време на кацане на самолетоносача „Дуайт Айзенхауер“ край бреговете на щата Вирджиния. При тежкия инцидент са ранени и четирима моряци на борда на плавателния съд, предава Асошиейтед прес.

Това е поредното сериозно произшествие с въздухоплавателни средства на американския флот. Статистиката отчита негативна тенденция – след като през октомври миналата година изтребител и хеликоптер се разбиха в Южнокитайско море, през май тази година два изтребителя на ВМС се сблъскаха по време на авиационно шоу в щата Айдахо. Официалните доклади на Пентагона потвърждават рязко увеличение на авиационните инциденти в американската армия като цяло през последно време.

Двамата пилоти, които служат в 3-та авиационна ескадрила на самолетоносача, са задействали спасителните системи снощи след внезапен „инцидент по време на операции по завръщане на самолета“. Те са били извадени незабавно от водата от дежурните аварийни екипи, се посочва в официално изявление на Военноморските сили на САЩ.

Летците са върнати на кораба за медицински прегледи. Междувременно четирима души от екипажа на палубата също са получили наранявания, като един от тях е транспортиран по спешност до военна болница в района на Норфък, Вирджиния, без опасност за живота.

Към момента командването на флота отказва да назове точния модел на катастрофиралата двуместна машина, както и каква е съдбата на самия корпус или причината за аварията. Авиационните експерти припомнят, че ВМС на САЩ оперират с три основни двуместни модела за палубна авиация: изтребителя Ф-18 „Супер Хорнет“, самолета за радиоелектронна борба EA-18 „Гроулър“ и учебния реактивен самолет T-45 „Госхок“. От Пентагона увериха, че подробности по случая ще бъдат представени на по-късен етап след приключване на първоначалното разследване.