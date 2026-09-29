Директорът на Айфеловата кула подаде оставка след скандал с хиндуистка група

Директорът на компанията, която управлява Айфеловата кула, Патрик Бранко Руиво, подаде оставка след скандала около посещение на хиндуистката организация BAPS в началото на септември. Той ще напусне поста си в края на 2026 г.

Случаят избухна след визита на групата на 5 септември, когато част от служителките на кулата са били отстранени от работните си места или помолени да не се появяват пред посетителите. По данни на френски медии идеята е била контактите между делегацията и жени да бъдат ограничени.

Инцидентът предизвика протест на персонала и доведе до еднодневно затваряне на Айфеловата кула. Последваха вътрешно и външно разследване, които трябваше да установят кой е дал нарежданията и как са били допуснати подобни условия.

Вътрешната проверка установи сериозни проблеми в организацията и начина, по който е било управлявано посещението. На този фон Бранко Руиво, който оглавява компанията оператор SETE от 2018 г., обяви решението си да се оттегли.

От BAPS заявиха, че не са искали служителки да бъдат дискриминирани или отстранявани и се извиниха за причиненото неудобство. Организацията твърди, че предварителната координация е била свързана с логистиката на посещението, а не с изискване за дискриминация по пол.