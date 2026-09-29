ФБР предупреди хакери: "Свържете се с нас, докато имате избор"

В безпрецедентен и директен ход ФБР отправи директна публична заплаха към известната хакерска група „ШайниХънтърс“ (ShinyHunters). Федералните предупредиха хакерите, че „знаем как да ви открием“. Острата реакция идва непосредствено след драматичния арест в Нидерландия на 24-годишен киберспециалист, заподозрян в тесни връзки с киберпрестъпниците, предава Ройтерс.

Предупреждението беше излъчено в специално видеообръщение от помощник-директора на киберотдела на Бюрото Брет Ледърман.

„Вие знаете как да ни откриете, а и ние знаем как да ви открием. Предлагам ви да се свържете с нас първи, докато все още имате избор“, обърна се Ледърман директно към хакерите.

Междувременно нидерландските медии разкриха, че задържаният по-рано тази седмица мъж е изправен пред още по-тежки обвинения - разследващите подозират, че той е поръчал убийствата на двама души извън пределите на Нидерландия. Въпреки че местната полиция все още запазва официално мълчание, националната агенция АНП съобщи, че детайли за предполагаемите екзекуции са намерени в личния лаптоп на заподозрения.

Към момента не е ясно дали покушенията са извършени, като тези обвинения се водят по отделно производство, независимо от хакерското разследване. Властите в Амстердам отказаха да назоват името на задържания, но бившият му работодател – компанията за киберсигурност „Нео Секюрити“ (Neo Security) – официално потвърди, че става въпрос за техния бивш служител Пепин ван дер Стап.

Спецакцията срещу Ван дер Стап беше проведена на фона на растяща международна тревога около дейността на „ШайниХънтърс“. Групата е прословута с крупни кибератаки, изнудване и мащабни изтичания на информация, като наскоро обяви, че е успяла да компрометира вътрешните сървъри на самото ФБР в САЩ, източвайки терабайти чувствителни лични данни. Според източници на Ройтерс заграбеният масив съдържа класифицирани разузнавателни задачи на агенти и медицински досиета.

От своя страна „ШайниХънтърс“ се разграничиха от арестувания нидерландец, заявявайки в платформа в дарк уеб и в онлайн чат с Ройтерс, че той няма никаква връзка с тях.

Хакерите обаче потвърдиха, че миналата седмица са пробили защитата на Бюрото и притежават досиетата на огромен брой настоящи и бивши служители. По думите им кибератаката срещу централата на ФБР е директно отмъщение за официален доклад на Бюрото от май 2026 г., който детайлно освети престъпните методи на „ШайниХънтърс“ и изрично призова жертвите им да не плащат исканите откупи.