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Патриарх Даниил се срещна с йорданския крал Абдула II

Патриарх Даниил се срещна с йорданския крал Абдула II
Снимка: petra.gov.jo

Кралят на Йордания потвърди ангажимента си към защитата на християнското присъствие и светите места в Йерусалим

Българският патриарх Даниил се срещна с краля на Йордания Абдула II в двореца "Ал Хюсеиния". В разговорите участваха още Йерусалимският патриарх Теофил III, Неврокопският митрополит Серафим, архимандрит Теофил и принц Гази бин Мохамед.

По време на срещата крал Абдула II заяви, че Йордания ще продължи да защитава християнското присъствие в региона и да отстоява ролята си в опазването на мюсюлманските и християнските свети места в Йерусалим.

Монархът покани патриарх Даниил да участва в честванията през 2030 г. по повод 2000 години от кръщението на Иисус Христос. Събитията ще се проведат във Витания отвъд Йордан - мястото, свързвано с Кръщението Господне.

Патриарх Даниил подчерта значението на Йордания за православните християни и похвали отношението на страната към християнското наследство.

"Йордания има запазено място във всяко православно българско сърце", заяви той.

Предстоятелят на Българската православна църква посочи още откриването на първия Международен православен университет в Йордания като пример за усилията на кралството за диалог и мирно съжителство между различните вероизповедания.

"Свидетелството Ви, че Йордания продължава да закриля християнството, неговите общности и неговото вековно наследство в земите, които са негова историческа люлка, намира жив отклик в сърцата ни", обърна се патриарх Даниил към крал Абдула II.

В края на срещата бяха разменени символични подаръци. Българският патриарх подари на краля пейзаж на Велико Търново и българско розово масло.

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