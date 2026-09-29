България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

България и Естония завършиха наравно 0:0 във втори в мач от Лигата на нациите в Пловдив. Двубоят на стадион „Христо Ботев" се проведе пред почти празни трибуни, а и малкото зрители нямаше много какво да видят. Националите остават на последно място с 1 точка, след като Исландия победи Люксембирг с 3:0 като гост и излезе на върха.

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

Първата опасност в срещата сътвори Лукас Петков. Българският нападател шутира опасно в 15-ата минута, но топката профуча покрай десния страничен стълб на естонската врата. След 120 секунди същото направи и Здравко Димитров, но и крилото не сполучи. Натискът на нашите доведе до още две-три опасни разбърквания, след едно от които последва корнер. Борислав Цонев посрещна центрирането ловко с глава, но вратарят Карл Хайн плонжира и улови.

Естонците отвърнаха с удар в гредата. Това се случи в 28-ата минута, когато халфът Маркус Поом стреля от фаул в десния страничен стълб.

През второто полувреме мачът се отвори. В 65-ата минута защитата на България изпусна Патрик Кристал, който засече с глава центриране от дълбочина и прати топката в мрежата на Наумов, но бе отсъдена засада, която бе потвърдена от ВАР.

В 69-ата минута Илия Груев напредна по границата на наказателното поле и стреля с левия крак, но Хайн направи феноменално спасяване, запазвайки резултата 0:0. При последвалия удар българите претендираха, че футболист на Естония е играл с ръка при удар на Стефан Велков, но такава не бе отсъдена.

Две минути след това Груев отново опита шут с левия крак от границата на наказателното поле, но този път той бе блокиран. Гостите отговориха с изстрел на Кристал, който мина покрай българската врата.

Следващият мач на България е на 3 октомври, когато тимът гостува на Исландия, докато за Естония предстои домакинство на Люксембург в същия ден.

От сметките на Александър Димитров отпадна капитанът на ЦСКА Теодор Иванов. Централният защитник започна като титуляр срещу Люксембург, но беше заменен заради разтежение през второто полувреме. Българският треньор започва с най-доброто, с което разполага към момента.

В исторически план България няма загуба от Естония, като в двете срещи, които изиграхме през 2003 година записахме реми и победа - в квалификациите за Евро 2004.

България: 1. Даниел Наумов – 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров (К), 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски – 4. Илия Груев, 7. Борислав Цонев, 22. Кристиян Стоянов – 10. Здравко Димитров, 20. Лукас Петков, 16. Марин Петков

Резерви: 12. Димитър Митов, 23. Алекс Божев, 2. Йоан Стоянов, 3. Андреа Христов, 6. Емил Ценов, 8. Андриан Краев, 9. Станислав Иванов, 11. Петко Панайотов, 14. Асен Чандъров, 15. Християн Петров, 17. Мартин Минчев, 18. Кристиян Балов

Селекционер: Александър Димитров

Естония: 1. Карл Хайн – 19. Михаел Шьонинг-Ларсен, 3. Максим Паскотши, 18. Карол Метс (К), 5. Ерко Йоне Тугяс, 7. Роби Саарма – 4. Матиас Кайт, 8. Маркус Соометс, 20. Маркус Поом, 14. Патрик Кристал – 9. Карел Мустмаа

Селекционер: Юрген Хен