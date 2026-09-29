Новини
Търси
Подкаст
Политика

Борисов покани Гюров да си представи приоритетите и пред ГЕРБ, но не обеща подкрепа

Борисов покани Гюров да си представи приоритетите и пред ГЕРБ, но не обеща подкрепа
Снимка: БТА

Оставете човек да прецени, че така трябва да е. На изборите се решава, каза лидерът на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отхвърли твърденията за скандал в партията заради президентските избори. Пред събрание на своята партия той заяви, че членовете и представителите на формацията могат сами да решат кого да подкрепят. Той коментира темата в Стара Загора, след като кметът на града Живко Тодоров публично обяви, че ще гласува за Илияна Йотова.

Според Борисов напрежението около позициите на отделни представители на ГЕРБ нямаше да съществува, ако партията беше издигнала собствена кандидатпрезидентска двойка. „Ако имаше кандидатпрезидентска двойка от ГЕРБ, нямаше да има скандал“, заяви Борисов.

По думите му при собствена кандидатура политическите атаки щяха да бъдат насочени основно срещу ГЕРБ. Той защити решението формацията да не участва със своя двойка и даде да се разбере, че не възприема индивидуалната подкрепа на представители на ГЕРБ за други кандидати като нарушение на партийната линия.

Борисов коментира и участието на представители, свързвани с партията, в инициативни комитети на кандидати за президент. По думите му подобни решения са личен избор и той не възнамерява да ги забранява.

Партийният лидер постави акцент върху ролята на държавния глава след приключването на изборите. В момента, в който го изберат, трябва да е абсолютно неутрален към всички, заяви той. Според него една от най-важните функции на президента, наред с тази на върховен главнокомандващ, е да бъде обединител на нацията. Борисов отправи критики към начина, по който протича част от настоящата президентска кампания, като заяви, че вижда компромати и остри лични сблъсъци между участници в надпреварата.

Той призова решението да бъде оставено на избирателите. Оставете човек да прецени, че така трябва да е. На изборите се решава, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и кандидата за президент Андрей Гюров, който според него търси подкрепа сред избирателите на ГЕРБ. Лидерът на партията заяви, че такава не може да бъде приемана за даденост и трябва да бъде поискана директно от самите хора. Борисов смята, че избирателите на ГЕРБ сами трябва да вземат решението си.

Той отправи своеобразна покана към кандидата да представи позициите си пред структурите на партията. „Елате при кмета. Ще съберем организацията. Ще си представите какво ще правите. И тогава вече може, като седнем като партийно ръководство, да кажем кого да подкрепим и какво да кажем на хората“, заяви той.

Той очерта и част от хората, които според него могат в бъдеще да поемат по-голяма отговорност в партията и държавното управление. Наред с Живко Тодоров той посочи кмета на Бургас Димитър Николов и кмета на Велико Търново Даниел Панов. По думите му ГЕРБ разполага с още редица местни управници с натрупан опит, които могат да бъдат разглеждани като бъдещи кандидати за министър-председател. Той обвърза тази теза със собствения си политически път, като припомни, че преди да стане министър-председател е бил главен секретар на МВР и кмет на София.

Според него управлението на голяма община дава практически опит в изготвянето на бюджет, инфраструктурата, комуналните услуги и решаването на ежедневни проблеми. Лидерът на ГЕРБ заяви още, че формацията работи активно за укрепване на местните си структури след период, в който според него е имало опити те да бъдат отслабени.

По думите му партията инвестира в младежките си организации, нови членове и партийни академии. Борисов посочи, че целта е да бъде създадена връзка между хората с дългогодишен политически опит и новото поколение в ГЕРБ.

Бойко Борисов отправи критики към управлението, като заяви, че общественото недоволство се увеличава само няколко месеца след началото на мандата. По думите му един от признаците за това са протестите, които вече водят до затруднения на движението в София.

Той поиска публичност и около договора с турската компания „Боташ“. Борисов попита защо документът все още не е представен публично, въпреки многократните призиви това да бъде направено.

Лидерът на ГЕРБ постави акцент и върху държавния дълг. Според него заради увеличеното заемно финансиране разходите за лихви могат да достигнат около 1,5 млрд. евро годишно. Той защити и бившия финансов министър Владислав Горанов, като го определи като един от основните двигатели за присъединяването на България към еврозоната и Европейския банков съюз и подчерта ролята му за поддържането на финансова дисциплина.

Друга основна тема в изказването му бяха горивата. Борисов прогнозира, че през следващите месеци Европа може да се сблъска с недостиг на дизел. По думите му при досегашната работа на рафинерията са били натрупани количества гориво, произведени при по-ниски цени на петрола. Борисов разкритикува възможността тези количества да бъдат изнесени или продадени при сегашната пазарна ситуация, вместо да бъдат използвани за понижаване на цените за българските потребители.

Лидерът на ГЕРБ отново настоя за връщане към по-строга финансова дисциплина. Според него сегашният темп на държавните разходи и новите данъчни идеи могат да създадат сериозни проблеми за публичните финанси през следващите години.

Борисов разкритикува и предложенията, засягащи облагането и контрола върху домашната ракия, както и други идеи за нови данъци и такси. Според него вместо да се търсят допълнителни приходи от гражданите, държавата трябва да ограничи разходите си.

Бойко Борисов заяви, че според него опитите ГЕРБ да бъде отслабен или разцепен не дават резултат. Той прогнозира, че политическият натиск върху партията ще продължи и през следващите месеци, като същевременно отправи нови критики към управлението.

Според лидера на ГЕРБ част от предлаганите социални и икономически мерки са популистки и в крайна сметка водят до увеличаване на държавните разходи. Той посочи, че ГЕРБ трябва да търси по-активно мнението на предприемачите и хората, които създават работни места и поддържат икономическата активност в страната.

Още по темата

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие на събрание на ГЕРБ (ВИДЕО)

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие на събрание на ГЕРБ (ВИДЕО)

Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Изграждат Европейски портфейл за цифрова самоличност в България

Изграждат Европейски портфейл за цифрова самоличност в България

Най-важното от България на 29.09.2026 г.

Най-важното от България на 29.09.2026 г.

Борисов запита какво дава България в замяна на връщането на костите на Самуил

Борисов запита какво дава България в замяна на връщането на костите на Самуил

Анализатори: Президентският вот влиза в решаваща фаза

Анализатори: Президентският вот влиза в решаваща фаза

Вицепремиерът Пулев: Публично-частните партньорства ще бъдат инструмент за модернизация на инфраструктурата

Вицепремиерът Пулев: Публично-частните партньорства ще бъдат инструмент за модернизация на инфраструктурата

Водещи

Изграждат Европейски портфейл за цифрова самоличност в България

Изграждат Европейски портфейл за цифрова самоличност в България

Проф. Георги Вълчев: Връщането на останките на цар Самуил е исторически момент

Проф. Георги Вълчев: Връщането на останките на цар Самуил е исторически момент

  • Преди 9 минути
Най-важното от света на 29.09.2026-та г.

Най-важното от света на 29.09.2026-та г.

  • Преди 14 минути
Директорът на Айфеловата кула подаде оставка след скандал с хиндуистка група

Директорът на Айфеловата кула подаде оставка след скандал с хиндуистка група

  • Преди 23 минути
Спортни шампиони в „Игра на контрол“ срещу агресията сред младите

Спортни шампиони в „Игра на контрол“ срещу агресията сред младите

Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

  • Преди 31 минути
МЗ отне лиценза на пловдивската болница, където почина дете на зъболекарския стол

МЗ отне лиценза на пловдивската болница, където почина дете на зъболекарския стол

Берлин: Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна

Берлин: Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна

  • Преди 40 минути
ЦИК поръчва 13,3 млн. бюлетини за президентските избори

ЦИК поръчва 13,3 млн. бюлетини за президентските избори

  • Преди 41 минути
Двама пилоти катапултираха при кацане на американски самолетоносач

Двама пилоти катапултираха при кацане на американски самолетоносач

  • Преди 1 час
Най-важното от България на 29.09.2026 г.

Най-важното от България на 29.09.2026 г.

  • Преди 1 час
Общински кметове напуснаха опозицията и преминаха към партията на Ердоган

Общински кметове напуснаха опозицията и преминаха към партията на Ердоган

  • Преди 1 час
България излиза с най-доброто срещу Естония (Състави)

България излиза с най-доброто срещу Естония (Състави)

Не са открити експлозиви при заговора срещу британската авиобаза

Не са открити експлозиви при заговора срещу британската авиобаза

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 29.09.2026 година

Най-важното от спорта на 29.09.2026 година

  • Преди 2 часа