Полицията издирва 49-годишната Антоанета Димитрова от Ямбол, която е в неизвестност от 28 септември.

По информация на нейните близки жената е напуснала работното си място по обяд в неделя и оттогава няма информация за местонахождението ѝ.

Антоанета Димитрова е висока около 160 сантиметра, със слабо телосложение, светло овално лице, дълга черна къдрава коса и кафяви очи.

В деня на изчезването си е била облечена с тъмно сако, светлосини дънки и черни маратонки с бели подметки.

Полицията и близките ѝ призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението на жената, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление.