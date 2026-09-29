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"Тренд": Над половината българи доплащат за здраве, 76% искат НЗОК да покрива повече услуги

"Тренд": Над половината българи доплащат за здраве, 76% искат НЗОК да покрива повече услуги
pixabay

Данните бяха представени от доц. Димитър Ганев по време на форума „Приоритет: здраве – от реалността на системата към решенията за бъдещето ѝ“

Повече от половината българи са доплащали за здравни услуги, а високото ниво на доплащане се очертава като най-сериозния проблем в системата според гражданите. Това показва проучване на Изследователски център „Тренд“, проведено между 10 и 16 септември сред 1000 пълнолетни българи.

Данните бяха представени от доц. Димитър Ганев по време на форума „Приоритет: здраве – от реалността на системата към решенията за бъдещето ѝ“, организиран от Българския лекарски съюз.

Като основен проблем 39% от анкетираните посочват високото доплащане от страна на пациентите. За 33% това е недостигът на лекари и медицински специалисти, а 32% смятат, че здравната каса не покрива достатъчно медицински услуги.

Нерегламентираните плащания и корупционните практики са сред основните проблеми за 26% от участниците, а 25% посочват дългото чакане за преглед.

Общо 53% заявяват, че им се е налагало да доплащат за здраве. Сред разходите са лекарства, дентални услуги и прегледи при личен лекар или специалист.

Същевременно 76% от анкетираните смятат, че НЗОК трябва да покрива по-широк пакет медицински услуги, дори ако това изисква повече публични средства.

На въпроса как могат да бъдат осигурени достатъчно средства за здравеопазването 48% залагат на по-добър контрол и по-ефективно използване на наличния ресурс. Други 28% подкрепят увеличаване на средствата от държавния бюджет, а 8% виждат решение в конкуренцията между повече здравноосигурителни фондове.

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