2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

Днес в България е отчетена двумилионната хоспитализация от началото на годината, като до края на 2026 г. остават още три месеца. Данните бяха съобщени от Института за пазарна икономика (ИПИ).

От института посочват, че при население от около 6,4 милиона души средно всеки трети българин преминава през болница в рамките на една година. Според ИПИ това поставя въпроса за необходимостта от промяна в организацията и финансирането на здравеопазването.

По данни на института болничната помощ заема водещо място в здравната система, въпреки че около една трета от клиничните пътеки могат да бъдат изпълнявани извън болнични заведения. От ИПИ поставят въпроса дали и кога тази тенденция ще бъде променена.

Главният икономист на института Лъчезар Богданов също коментира данните, като заяви, че достигнатите 2 милиона хоспитализации от началото на годината са повод за преосмисляне на модела на финансиране на болниците и на здравеопазването като цяло.

През 2025 г. общият брой на хоспитализациите в страната е достигнал 2,6 милиона. От тях 1 360 600 са били по спешност. От началото на настоящата година до момента хоспитализациите по спешност са 1 040 621.

Данните на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни показаха, че през първите шест месеца на годината броят на хоспитализациите се е увеличил спрямо същия период на предходната година. В болниците са отчетени близо 100 000 повече приема, което представлява ръст от 4,7%.

Според НЗОК сред причините за увеличението са разширяването на диагностичните възможности и по-широкото използване на високотехнологични методи за лечение.