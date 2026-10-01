Хора с увреждания отново на протест в София: Искат достъпни таксита и повече специализиран транспорт

Хора с увреждания излязоха на четвърти протест с искане за по-достъпна градска среда, специализирани таксита и повече транспортни възможности в София. Според председателя на Националния център на хората с увреждания Филип Димитров институциите не предприемат достатъчно действия за решаване на проблемите им.

"От две години се опитваме чрез Столичната община да направим нещо повече за каузата, но от две години само ни лъжат. Това е четвъртият протест, който организираме", заяви Димитров пред NOVA NEWS.

Едно от основните искания е въвеждането на таксита, които могат да превозват хора с инвалидни колички. Според Димитров подобна услуга практически липсва у нас, докато в редица европейски столици тя е част от всекидневния транспорт. Той смята, че Столичната община може да има роля в намирането на решение чрез регулацията на таксиметровата дейност.

Сериозен проблем според организацията остава и специализираният транспорт. Димитров посочи, че около 20 000 души са регистрирани в Столичната община като имащи право да ползват услугата, а наличните микробуси са едва 13. Данните са представени от самия него и NOVA NEWS.

"Колкото на вас ви е необходим транспорт, толкова и на мен. Колкото на вас ви е необходима работа, толкова и на мен. Аз си имам вкъщи дете, което да храня. Разликата не е нещо голямо. Просто ние имаме малко повече препятствия, които трябва да бъдат изчистени", каза още той.

Протестиращите поставят и въпроса за недостъпните тротоари, високите бордюри, неподходящите рампи и неработещите асансьори. По думите им подобна инфраструктура създава проблеми не само за хората с увреждания, но и за възрастните хора и родителите с детски колички.

В България има около 680 000 души с увреждания, като приблизително 200 000 от тях са в трудоспособна възраст. По предоставените данни през 2026 г. държавно финансиране е осигурило достъп до домовете на 83 души с трайни увреждания в 23 общини чрез платформи, асансьор, рампи и подемници.

Филип Димитров настоява хората с увреждания да участват пряко в изработването на решенията за достъпността на града.

"Поканете ни! Ние не искаме пари. Аз съм в тази количка вече 30 години. Давам ви моята експертиза от моята гледна точка. Използвайте ни!", призова той.

Според него реална промяна е възможна, но изисква последователна политика, работа с общинските съветници и районните кметове и включване на самите хора с увреждания в процеса на вземане на решения.