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Най-важното от света на 01.10.2026-та г.

Най-важното от света на 01.10.2026-та г.
АП/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Европейската комисия и Украйна обявиха, че са осигурили необходимите средства за покриване на бюджетните и отбранителните нужди на страната за 2026 г., и са се споразумели за ускорено отпускане на средства за 2027 г. Докато продължава да се отбранява от руската инвазия, Киев разчита сериозно на плащания от кредитната линия на ЕС в размер на 90 милиарда евро, предвидена за настоящата и следващата година. Преди ден украинският премиер Сергий Корецки посочи, че страната се опитва да затвори бюджетен дефицит от 27 милиарда долара, за да гарантира провеждането на бойните операции в началото на 2027 г.

При изпълнение на бойна задача днес руска ракета е поразила украински изтребител МиГ-29, което е довело до смъртта на пилота, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ. Инцидентът е станал на 1 октомври 2026 г., докато пилотът е нанасял ракетни и бомбени удари по руските сили на един от фронтовите участъци. Въпреки че е успял да катапултира, пилотът не е оцелял.

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че вероятността международните конфликти да продължат е изключително голяма на фона на променящия се свят, но ситуацията ще се подобри с отслабването на това, което той нарече западна хегемония.  В контекста на тези глобални промени руският лидер допълни по време на речта си в дискусионния клуб „Валдай“, че влиянието на западните държави неизбежно намалява за сметка на икономическия подем на други нации.

В рамките на същия форум Путин заяви, че Русия няма да доставя своя дизел на световните енергийни пазари, докато не бъдат отменени санкциите срещу Москва. Руският лидер отбеляза, че Украйна е „постигнала частично целите си“ с ударите срещу руски петролни рафинерии, които по негови думи са коствали на Русия 1% от брутния ѝ вътрешен продукт.

Осъдена на смърт жена в американския щат Тенеси беше откарана в болница, след като два опита за екзекуцията ѝ чрез смъртоносна инжекция не доведоха до смъртта ѝ, съобщи нейният адвокат, цитиран от Би Би Си. 50-годишната Криста Пайк е получила две дози от препарата пентобарбитал в затвора с максимална сигурност „Ривърбенд“ в Нашвил. След процедурата обаче тя продължила да има сърдечна дейност.

С откриването на новия политически сезон и подновяването на сесиите на Меджлиса, турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган направи обръщение пред депутатите, в което очерта стратегическите приоритети за страната. В своята 43-минутна реч, излъчвана на живо в социалните мрежи, той направи равносметка на постигнатото от началото на годината, настоя за пълно разоръжаване на ПКК и призова за изготвянето на изцяло нова Конституция на Турция.

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