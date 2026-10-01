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Изследовател от Кеймбридж стана лауреат на наградата „Джон Атанасов“

Изследовател от Кеймбридж стана лауреат на наградата „Джон Атанасов“
president.bg

Държавният глава акцентира върху забележителните успехи на учениците в международни олимпиади по математика и информатика

Десетилетия наред млади хора от страната ни, учени, преподаватели, експерти, хора, които имат своята следа и място в науката, градят авторитета на България в новия дигитален свят и в света на високите технологии. С тези думи в Гербовата зала президентът Илияна Йотова приветства лауреатите в 24-тото издание на престижната инициатива Награда „Джон Атанасов“.

Церемонията се провежда ежегодно в периода около рождението на създателя на първия електронен компютър с регенеративна памет и традиционно отличава младежи с високи постижения в областта на компютърните науки. В своето слово Йотова отбеляза, че институцията има огромната чест да награждава младите хора, изразявайки вълнението си, че в залата са събрани носителите на българската гордост, завоювали авторитет за страната по целия свят.

Държавният глава акцентира върху забележителните успехи на учениците в международни олимпиади по математика и информатика. Тя обърна специално внимание на Международната олимпиада по изкуствен интелект, стартирала за първи път в България през 2024 г., както и на ключовата роля на родния институт INSAIT, утвърдил се като лидер в Югоизточна Европа.

Йотова даде пример за глобалния успех на страната ни и с технологичния сектор. „Ще отбележа и компанията „ЕндуроСат“, която печели все повече привърженици и все повече интерес далеч извън границите на Европа. Произвежда наносателити за космоса. Може да видите в реално как се разполагат в космоса, какви изследвания правят, какви данни ни препращат към Земята в разбира се интерес на всички хора и на човечеството. Гордеем се“, заяви президентът.

Йотова се обърна с благодарност и към родителите на наградените, като посочи, че техните усилия са в основата на покорените световни върхове. Тя припомни, че децата имат огромна нужда от семейна подкрепа и грижа, за да градят своето самочувствие, и нарече спечелените медали истинска победа за самите родители.

Големият победител, който завоюва отличието Награда „Джон Атанасов“, стана д-р Добрик Георгиев, развиващ научната си дейност в Университета Кеймбридж. Неговият принос е в сферата на машинното обучение и по-конкретно в направлението „невронни алгоритмични разсъждения“ (NAR).

Проучванията му помагат за справяне с феномена, известен като „халюцинация“ при големите езикови модели (LLM), при който те генерират убедителни, но фактически неверни твърдения. Д-р Георгиев е автор на редица публикации в световни научни платформи, участва като рецензент в престижни конференции, ръководи дисертации на магистри и е носител на престижното отличие Wiseman Prize за 2023 година.

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