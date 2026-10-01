Илияна Йотова ще отличи лауреатите на инициативата Награда „Джон Атанасов“ за 2026 г.

Държавният глава Илияна Йотова ще отличи лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2026 година от 16:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, съобщиха от прессекретариата на президента.

Отличия ще получат заслужили български ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб.

Сред наградените са изследователи със значими научни и приложни разработки, олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни визионери, разработили проекти с висок обществен принос и утвърдени преподаватели, обучили успешни професионалисти в компютърните науки.

Наградените ще бъдат в няколко категории - награда „Джон Атанасов“ на президента на републиката, грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“, грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“, грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните науки и технологии“ и грамота „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти”.

Церемонията, чийто патрон е видният изобретател с български произход проф. Джон Атанасов, се провежда за 24-та поредна година.

Конкурсът за отличията в инициативата на президента награда „Джон Атанасов“ - 2026 г. започна в началото на юли.