Новини
Търси
Подкаст
Общество

Илияна Йотова ще отличи лауреатите на инициативата Награда „Джон Атанасов“ за 2026 г.

Илияна Йотова ще отличи лауреатите на инициативата Награда „Джон Атанасов“ за 2026 г.
БТА

Церемонията се провежда за 24-та поредна година

Държавният глава Илияна Йотова ще отличи лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2026 година от 16:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, съобщиха от прессекретариата на президента.

Отличия ще получат заслужили български ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб.

Сред наградените са изследователи със значими научни и приложни разработки, олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни визионери, разработили проекти с висок обществен принос и утвърдени преподаватели, обучили успешни професионалисти в компютърните науки.

Наградените ще бъдат в няколко категории - награда „Джон Атанасов“ на президента на републиката, грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“, грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“, грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните науки и технологии“ и грамота „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти”.

Церемонията, чийто патрон е видният изобретател с български произход проф. Джон Атанасов, се провежда за 24-та поредна година.

Конкурсът за отличията в инициативата на президента награда  „Джон Атанасов“ - 2026 г. започна в началото на юли.

Още по темата

Ето кой обра наградите на "Кмет на годината" 2026

Ето кой обра наградите на "Кмет на годината" 2026

Румен Радев награди българските ученици с медали от международни олимпиади

Румен Радев награди българските ученици с медали от международни олимпиади

Илияна Йотова ще участва в награждаването на лауреатите от конкурсa „Бодлите на таралежите“

Илияна Йотова ще участва в награждаването на лауреатите от конкурсa „Бодлите на таралежите“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Резки температурни промени ни чакат през октомври

Резки температурни промени ни чакат през октомври

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

Водещи

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

  • Преди 3 минути
Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Донев: Правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите с очакван бюджетен ефект от 2,2 млрд. евро

Донев: Правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите с очакван бюджетен ефект от 2,2 млрд. евро

Резки температурни промени ни чакат през октомври

Резки температурни промени ни чакат през октомври

  • Преди 9 минути
Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

  • Преди 23 минути
Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

  • Преди 30 минути
Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

  • Преди 32 минути
10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

  • Преди 45 минути
Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

  • Преди 52 минути
Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

  • Преди 1 час
Васил Терзиев сменя и зам.-кмета по транспорта в Столична община

Васил Терзиев сменя и зам.-кмета по транспорта в Столична община

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

  • Преди 1 час