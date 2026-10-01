Съдът гледа жалбата на Прокурорския син срещу постоянния му арест

Софийският апелативен съд ще разгледа жалбата на Васил Михайлов срещу мярката му за неотклонение „задържане под стража“. Той беше задържан в Кюстендил по Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти.

23-годишният Михайлов е издирван от Гърция във връзка с разследване за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. Европейската заповед за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на заповед на следовател в Кавала. Посочените деяния са престъпления и по българското законодателство.

На 24 септември Окръжният съд в Кюстендил постанови Михайлов да остане под стража. Решението беше взето в рамките на процедурата по Европейската заповед за арест и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд, предава бТВ.