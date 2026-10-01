Климатолог: Заради антициклона „Бордхерд“ към Балканите се пренася по-студен въздух

Заради антициклона „Бордхерд“ към Балканите се пренася по-студен въздух. Това каза пред НОВА климатологът Симеон Матев.

Отклонението от нормата за изминалия месец септември е малко над 1 градус. Голяма част от месеца бе с летни температури, докато през октомври ни очаква по-динамичен месец, посочи той.

Той посочи, че тази динамика на октомври няма да е в началото на месеца, а ще се случи през второто десетдневие.

„При нас времето се управлява от антициклона „Бордхерд“ и благодарение на него от североизток към Балканите се пренася по-студен въздух. Още тази сутрин се усеща този студен въздух. На места температурите дори в населените места вече са отрицателни. В село Бенковски, което е разположено близо до Пирдоп, на 500 м надморска височина, е минус 1 градус. Такива стойности ще имаме през следващите 3-4 дни“, обясни климатологът.

"По-важното е, че този „Бордхерд“ след 2-3 дни ще отслабне и това ще доведе до затопляне в края на тази и началото на следващата седмица. Сутрин ще си остане хладно. Температурите през нощта може да се понижават. Следобед ще се усеща затопляне на фона на предимно слънчево време и температури от порядъка на 21-22 до към 26-27 градуса. Така ще се задържи до към 8, 9, 10 октомври, когато вече ще започне динамиката“, отбеляза Матев.

В началото на второто десетдневие на октомври ще е по-динамично, с условия за превалявания. Тогава и ще застудее, и ще се образуват слани на повече места. Към края на второто и началото на третото десетдневие настъпва нов период с по-голяма динамика. Тогава също се очакват валежи.