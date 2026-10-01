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Честваме празника Покров Богородичен и светите Роман Сладкопевец и Йоан Кукузел

Честваме празника Покров Богородичен и светите Роман Сладкопевец и Йоан Кукузел
Снимка: БТА

Йоан Кукузел бил роден от майка българка в град Драч (днес Дуръс, Албания) в края на 13-и век

Честваме празника Покров Богородичен и паметта на светите Роман Сладкопевец и Йоан Кукузел.

Празникът Покров на Пресвета Богородица е установен след едно видение на свети Андрей Юродиви в Богородичната църква във Влахерна, Цариград, през десети век. Храмът бил препълнен от хора, които се молели за закрила от сарацинското нашествие. Тогава светецът видял Божията майка да простира над народа своя покров, т.е. закрилата си чрез ходатайство пред нейния божествен Син. Така това събитие станало любим празник за християните през вековете.

В този ден се почита и паметта на двама от най-видните църковни певци в християнската история.

Роман Сладкопевец бил роден в края на пети век в град Емеса, Сирия, но станал известен като даровит църковен поет и изкусен певец в Цариград. Създал около хиляда богослужебни текста в мерена реч, от които са запазени само стотина. Като отличен изпълнител на църковни песнопения, бил наречен Сладкопевец. С всичко това и особено с праведния си и смирен живот той заслужил навеки признанието на вярващите, почитан като светец.

Йоан Кукузел бил роден от майка българка в град Драч (днес Дуръс, Албания) в края на 13-и век. Заради певческата си дарба от малък бил взет в Цариград да се изучи за църковен певец. Усъвършенствал знанията и уменията си, станал първи певец в прочутата църква "Света София", но го влечал уединеният молитвен живот, пише БТА.

Затова тайно напуснал блясъка и удобствата, и отишъл във Великата лавра на Атон. Без да казва каква слава имал в столицата, помолил да бъде приет за послушник. Дали му да пасе добитъка, а той на воля пеел из планината. Веднъж обаче го чули други монаси и така Йоан бил поставен за певец в храма на лаврата. Продължил да живее скромно, създал прекрасни творби, с които славел Бога и украсявал молитвата на монасите. Поради смирението и чистотата на живота си е признат за светец.

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