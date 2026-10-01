Честваме празника Покров Богородичен и светите Роман Сладкопевец и Йоан Кукузел

Роман Сладкопевец бил роден в края на пети век в град Емеса, Сирия, но станал известен като даровит църковен поет и изкусен певец в Цариград. Създал около хиляда богослужебни текста в мерена реч, от които са запазени само стотина. Като отличен изпълнител на църковни песнопения, бил наречен Сладкопевец. С всичко това и особено с праведния си и смирен живот той заслужил навеки признанието на вярващите, почитан като светец.

Йоан Кукузел бил роден от майка българка в град Драч (днес Дуръс, Албания) в края на 13-и век. Заради певческата си дарба от малък бил взет в Цариград да се изучи за църковен певец. Усъвършенствал знанията и уменията си, станал първи певец в прочутата църква "Света София", но го влечал уединеният молитвен живот, пише БТА.

Затова тайно напуснал блясъка и удобствата, и отишъл във Великата лавра на Атон. Без да казва каква слава имал в столицата, помолил да бъде приет за послушник. Дали му да пасе добитъка, а той на воля пеел из планината. Веднъж обаче го чули други монаси и така Йоан бил поставен за певец в храма на лаврата. Продължил да живее скромно, създал прекрасни творби, с които славел Бога и украсявал молитвата на монасите. Поради смирението и чистотата на живота си е признат за светец.