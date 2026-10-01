Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

Ново намаление на акциза върху горивата в Германия влезе в сила от полунощ и се очаква да свали цените на бензина и дизела с до 16,7 цента за литър, предаде ДПА.

Мярката ще действа в продължение на три месеца и е предприета от германското правителство заради високите цени на горивата.

През септември зареждането на автомобил в Германия е достигнало рекордни ценови нива. Скъпите горива оказват влияние и върху инфлацията в страната.

Все още не е ясно доколко намалението на акциза ще се отрази на шофьорите. Очаква се това да стане по-видимо през следващите часове и дни, тъй като бензиностанциите не са задължени пряко да прехвърлят намалението върху крайните цени.

Промяната се прилага на практика за горивото, което напуска складовете и рафинериите. Очакванията обаче са цените по бензиностанциите да реагират сравнително бързо, както се е случило при предишните намаления на акциза през май и юни, както и през 2022 г.

Поевтиняване на горивата е било отчетено още във вторник и вчера.

Браншовата организация en2x съобщи, че по-ниският акциз ще започне да се отразява на крайните цени още от полунощ. По-предпазлива позиция заема Съюзът на автомобилистите в Германия (АДАК).

Експертът по пазара на горива Кристиан Лаберер заяви преди влизането на мярката в сила, че цените вероятно ще се понижават постепенно. По думите му АДАК настоява намалението да бъде отразено изцяло и възможно най-бързо, но съществуват опасения, че ефектът няма да бъде еднакъв за всички шофьори.

Мярката предизвика и критики. Според противниците ѝ тя не е достатъчно целенасочена, може да намали стимулите за икономично използване на гориво и няма да донесе полза на всички потребители.

Поддръжниците на решението смятат, че към момента това е най-подходящият начин за облекчаване на разходите на шофьорите.