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Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията
АР/БТА

Сред основните промени е създаването на Autonomous Warfare Command (AutoWarCom), което ще отговаря за автономните и роботизираните бойни системи

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви планове за сериозно преструктуриране на американските въоръжени сили, включително създаването на ново командване за автономни бойни системи и съкращаване с 20% на броя на генералите и адмиралите, предаде Асошиейтед прес.

Хегсет представи плановете си в реч пред военнослужещи от морската пехота в базата „Куантико“ във Вирджиния. Той нарече изказването си „Обръщение за състоянието на Силите“ (State of the Force Address). Това е втора поредна година, в която министърът произнася подобна реч, като названието е препратка към традиционното президентско „Обръщение за състоянието на Съюза“.

Сред основните промени е създаването на Autonomous Warfare Command (AutoWarCom), което ще отговаря за автономните и роботизираните бойни системи. Начело на командването ще бъде четиризвезден генерал. Хегсет определи създаването му като „най-стремителната промяна в мирно време, извършвана в съвременната военна история“.

Министърът заяви, че развитието на бойните технологии изисква по-бърза адаптация от страна на американската армия. Той посочи широкото използване на евтини дронове от Иран, както и опита на Украйна в прилагането на безпилотни системи срещу руските сили.

Според Хегсет американските въоръжени сили трябва да изградят система, която да позволява бързо да се реагира на промените в начина на водене на война. По думите му украинският опит показва именно необходимостта от подобна адаптивност.

Хегсет повтори и твърденията, че американските сили са унищожили иранския флот, бойната авиация и системите за противовъздушна отбрана, както и части от ръководството и промишлената база на Иран. Междувременно Техеран продължава да извършва атаки с ракети и дронове срещу американски и съюзнически цели в региона, както и срещу корабоплаването в Ормузкия проток.

Съкращаване на генералските позиции

Хегсет обяви, че броят на съкращаваните генералски позиции ще бъде увеличен. През пролетта на миналата година той нареди 10% намаление на близо 800-те генералски позиции във въоръжените сили. Сега целта е съкращението да достигне 20%, като процесът трябва да приключи до 1 януари 2027 г.

„Наричам това носене на отговорност и нещо, което е отдавна закъсняло“, заяви Хегсет.

Планът обаче срещна критики в Конгреса. Сенаторът демократ от Аризона Марк Кели го определи като „чистка“, която според него ще има дългосрочни последици за висшия команден състав. Републиканецът Майк Раундс от Южна Дакота, който е член на Комисията по въоръжените сили на Сената, призова Хегсет да изложи по-подробни аргументи за решението.

Проект за войната на бъдещето

САЩ ще започнат и проект, посветен на развитието на военните технологии и оръжията на бъдещето. В него ще участват изпълнителният директор на „Спейс Екс“ Илон Мъск, бившият председател на Камарата на представителите Нют Гингрич и Палмър Лъки, съосновател на „Андурил Индъстрис“.

По думите на Хегсет екипът ще се занимава с откриването, разработването и внедряването на оръжия и системи, които ще са необходими на следващите поколения. Той заяви, че САЩ трябва да запазят военно превъзходство на всяко бъдещо бойно поле — „от под земята до Луната“.

Планове за нова военна база

Сред обявените инициативи е и изграждането на нова американска военна база. Хегсет покани всички 50 щата да кандидатстват за възможността да приемат между 15 000 и 25 000 военнослужещи.

Министърът представи и план за повишаване на енергийната независимост на американските военни бази.

Нова служба по религиозните въпроси

Ще бъде създадена и Служба по религиозните въпроси, която според Хегсет трябва да подобри религиозната подкрепа за военнослужещите.

Той заяви, че религиозното обгрижване във въоръжените сили дълго време е било пренебрегвано и прекомерно бюрократизирано. Новата структура ще бъде подчинена пряко на министъра на отбраната, което според него ще помогне за ограничаване на бюрокрацията.

Хегсет посочи, че 95% от американските военнослужещи признават съществуването на всемогъщ Бог и заяви, че Министерството на отбраната има задължението да осигури религиозна подкрепа на военнослужещите независимо от мястото, на което служат.

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