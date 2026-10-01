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Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов
Снимка: БТА

Те да присъстват на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев, поиска депутатът

През годините в България са ставали не едно и две знакови убийства. Убийството от вчерашния ден събуди тежки асоциации и въпроси. Имало ли еданни в МВР и Прокуратурата за заплахи срещу бизнесмена Илиян Филипов. Това запита депутатът от ПБ Петър Тодоров настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев.

Таралеж припомня, Петър Тодоров беше главен секретар на МВР.

Малко преди да започне изслушването на Иван Демерджиев депутатът Хамид Хамид от ДПС поиска на това изслушване да бъдат извикани председателите на ДАНС, на ГДБОП и директорите на Полицията и главния секретар на МВР, за да не попада това изслушване в шоу на адмирациите. Предложението не беше прието.

 

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