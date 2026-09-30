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Иван Петлешков за убития Илиян Филипов: Не спекулирайте, защитих името си с дело

Иван Петлешков за убития Илиян Филипов: Не спекулирайте, защитих името си с дело
Снимка: Личен архив

Пред смъртта споровете губят значение. Нека проявим уважение към скръбта на близките, написа той

Призовавам всички медии и политически фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му за спекулации, включително чрез позоваване на негова публикация отпреди повече от година, насочена срещу мен“. Този призив отправи във Фейсбук Иван Петлешков във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив.

Във връзка с тази публикация предприех предвидените от закона действия и заведох дело, за да защитя името си. Преди седмица Районният съд в Пловдив постанови решение, с което осъди за клевета Илиян Филипов. Решението на съда е публично достъпно и всеки може да се запознае с него. Това е обстоятелство, което не бива да бъде премълчавано, когато въпросната публикация отново се използва в публичното пространство.

В този тежък момент не желая да връщам старите спорове. Но няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред.

Надявам се МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта на Илиян Филипов, да установят извършителя и да стигнат до всички, които носят отговорност за нея. Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им — уважение“, написа още Петлешков.

Бизнесменът и президент на ФК „Ботев“ Илиян Филипов беше застрелян около 1 ч тази нощ в имот в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив пред . Окръжната прокуратура потвърди, че става дума за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие.

На място са извършени огледи, разпитват се свидетели и се изземат записи от камери. Извършителят все още се издирва. В часовете след престъплението имаше проверки по входно-изходните артерии на Пловдив. Разследващите работят по всички версии, като към момента няма официално обявен мотив за убийството.

По информация на разследващите Филипов не е подавал сигнали, че е получавал заплахи.

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