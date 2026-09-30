Новини
Търси
Подкаст
Свят

САЩ отговориха на предложението на Иран за прекратяване на войната

САЩ отговориха на предложението на Иран за прекратяване на войната
АР/БТА

Длъжностните лица не разкриха съдържанието на американския отговор

Иран е получил официален отговор от САЩ на последното си предложение за прекратяване на седеммесечния конфликт, съобщиха ирански представители в сряда, цитирани от Асошиейтед прес.

Длъжностните лица не разкриха съдържанието на американския отговор и не уточниха дали Вашингтон е отхвърлил предложението.

Иранският външен министър Абас Арагчи е представил отговора на президента Масуд Пезешкиан по време на заседание на кабинета. Това съобщи правителственият говорител Фатемех Мохаджерани пред държавната информационна агенция ИРНА.

„Ще положим всички усилия, за да осъществим споразумението и ще отстояваме твърдо правата на иранския народ“, заяви Пезешкиан.

По думите му евентуалното споразумение трябва да се основава на „печеливша стратегия за всички“.

Заседанието на кабинета се проведе след завръщането на Арагчи от Ню Йорк, където той участва в Общото събрание на ООН миналата седмица. По време на посещението му ирански представители са провели непреки разговори с американски представители, както и срещи с катарски и пакистански посредници.

Арагчи е информирал кабинета и за условията на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Според Мохаджерани тези условия са били предадени чрез посредници.

Миналата седмица Арагчи заяви, че Техеран е готов да отвори отново протока в рамките на седмица, ако САЩ вдигнат блокадата на иранските пристанища, освободят замразените ирански активи и отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол, наред с други условия.

Президентът Доналд Тръмп отхвърли предложението само дни по-късно. Той заяви, че Иран търси споразумение, тъй като „губи толкова много“, но определи предложението като неприемливо.

Въпреки публичния отказ на американския президент посредници са продължили разговорите с Иран и САЩ в опит да бъде постигнато споразумение за прекратяване на бойните действия и отваряне на Ормузкия проток. Това са заявили представители, пожелали анонимност, тъй като не са били упълномощени да говорят публично.

Междувременно администрацията на Тръмп продължава санкционния натиск върху Техеран. Министерството на финансите на САЩ обяви във вторник нови санкции срещу лица и компании в различни държави, които Вашингтон обвинява, че действат като финансови посредници или подпомагат веригата за доставки на иранските военни.

Санкции са наложени на десет физически и юридически лица, базирани в Иран, Хонконг и Пакистан. Те са обвинени в доставяне на оръжия и компоненти за иранското министерство на отбраната.

Междувременно икономическите проблеми на Иран се задълбочават. Икономиката на страната е била под силен натиск още преди началото на войната, а от началото на конфликта в края на февруари спадът се е засилил.

Иранската валута достигна ново рекордно ниско ниво във вторник. Търговци в Техеран са обменяли повече от 2,5 милиона риала за един щатски долар, което показва допълнителния натиск върху иранската икономика.

Още по темата

Тръмп отрича да е предложил облекчаване на санкциите на Иран

Тръмп отрича да е предложил облекчаване на санкциите на Иран

Иран очаква днес отговор от САЩ за отварянето на Ормузкия проток

Иран очаква днес отговор от САЩ за отварянето на Ормузкия проток

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран "много скоро"

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран "много скоро"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Дрон се разби в Молдова

Дрон се разби в Молдова

Франция и Великобритания обсъждат край на сделката "един влиза, един излиза" за мигрантите

Франция и Великобритания обсъждат край на сделката "един влиза, един излиза" за мигрантите

Водещи

Велислава Петрова: Членството в ОИСР е златен стандарт за България

Велислава Петрова: Членството в ОИСР е златен стандарт за България

  • Преди 2 минути
Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба

Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба

Весела Лечева получи ключовете за новата сграда на БОК

Весела Лечева получи ключовете за новата сграда на БОК

  • Преди 4 минути
Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

  • Преди 9 минути
Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

  • Преди 16 минути
Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

  • Преди 18 минути
Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

  • Преди 25 минути
Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

  • Преди 32 минути
Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

  • Преди 37 минути
България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

  • Преди 44 минути
Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

  • Преди 46 минути
Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

  • Преди 57 минути