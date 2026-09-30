САЩ отговориха на предложението на Иран за прекратяване на войната

Иран е получил официален отговор от САЩ на последното си предложение за прекратяване на седеммесечния конфликт, съобщиха ирански представители в сряда, цитирани от Асошиейтед прес.

Длъжностните лица не разкриха съдържанието на американския отговор и не уточниха дали Вашингтон е отхвърлил предложението.

Иранският външен министър Абас Арагчи е представил отговора на президента Масуд Пезешкиан по време на заседание на кабинета. Това съобщи правителственият говорител Фатемех Мохаджерани пред държавната информационна агенция ИРНА.

„Ще положим всички усилия, за да осъществим споразумението и ще отстояваме твърдо правата на иранския народ“, заяви Пезешкиан.

По думите му евентуалното споразумение трябва да се основава на „печеливша стратегия за всички“.

Заседанието на кабинета се проведе след завръщането на Арагчи от Ню Йорк, където той участва в Общото събрание на ООН миналата седмица. По време на посещението му ирански представители са провели непреки разговори с американски представители, както и срещи с катарски и пакистански посредници.

Арагчи е информирал кабинета и за условията на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Според Мохаджерани тези условия са били предадени чрез посредници.

Миналата седмица Арагчи заяви, че Техеран е готов да отвори отново протока в рамките на седмица, ако САЩ вдигнат блокадата на иранските пристанища, освободят замразените ирански активи и отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол, наред с други условия.

Президентът Доналд Тръмп отхвърли предложението само дни по-късно. Той заяви, че Иран търси споразумение, тъй като „губи толкова много“, но определи предложението като неприемливо.

Въпреки публичния отказ на американския президент посредници са продължили разговорите с Иран и САЩ в опит да бъде постигнато споразумение за прекратяване на бойните действия и отваряне на Ормузкия проток. Това са заявили представители, пожелали анонимност, тъй като не са били упълномощени да говорят публично.

Междувременно администрацията на Тръмп продължава санкционния натиск върху Техеран. Министерството на финансите на САЩ обяви във вторник нови санкции срещу лица и компании в различни държави, които Вашингтон обвинява, че действат като финансови посредници или подпомагат веригата за доставки на иранските военни.

Санкции са наложени на десет физически и юридически лица, базирани в Иран, Хонконг и Пакистан. Те са обвинени в доставяне на оръжия и компоненти за иранското министерство на отбраната.

Междувременно икономическите проблеми на Иран се задълбочават. Икономиката на страната е била под силен натиск още преди началото на войната, а от началото на конфликта в края на февруари спадът се е засилил.

Иранската валута достигна ново рекордно ниско ниво във вторник. Търговци в Техеран са обменяли повече от 2,5 милиона риала за един щатски долар, което показва допълнителния натиск върху иранската икономика.