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Съдът остави в ареста испанец, обвинен за наркотици от сектата край Калофер

Съдът остави в ареста испанец, обвинен за наркотици от сектата край Калофер
Снимка: БТА

При акция на ДАНС и МВР са иззети прахообразни смеси, суха растителна маса и течности, прокуратурата твърди, че една от тях съдържа мескалин

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста испанския гражданин Хосе Николас, срещу когото е повдигнато обвинение за притежание и разпространение на наркотични вещества край Калофер. За престъплението, в което е обвинен, законът предвижда от две до осем години затвор и глоба между 2500 и 10 200 евро.

Николас беше задържан на 27 септември при акция на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Областната дирекция на МВР в Пловдив. Операцията е проведена ден след религиозна практика, организирана от него.

При претърсването са открити различни прахообразни смеси, суха растителна маса, буркани и шишета с течности, за които има предположение, че съдържат наркотични вещества. При изследване на гъста кафява течност е установено наличие на мескалин - психоактивно вещество, забранено за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, посочи прокуратурата.

Бунгалата, в които са се провеждали древни индиански ритуали, са собственост на сдружение "Слънце на Водолей", чийто собственик и управител е 58-годишният испанец. Данните за пътуванията му показват, че той често е пребивавал в България и е организирал подобни практики поне четири пъти годишно - около пролетното и есенното равноденствие и зимното и лятното слънцестоене.

Ритуалите са били рекламирани в социалните мрежи и са се провеждали от няколко години, като участниците, които в повечето случаи са били различни, са заплащали различни суми. Прокуратурата уточни, че самото провеждане на ритуалите не е незаконно, но притежанието на наркотични вещества и предоставянето им на участниците е престъпление.

Според държавното обвинение течността може да представлява опасност за здравето и живота на хората, което повишава обществената опасност на деянието. Прокуратурата допълни, че не става дума за секта, а за периодично провеждани нетрадиционни ритуали.

Защитата на Николас определи случая като маловажен и посочи, че по делото няма данни за количеството на мескалина в изследваната течност. Адвокатът поиска по-лека мярка - "парична гаранция" или "домашен арест", като заяви, че клиентът му няма намерение да се укрива или да влияе на свидетели.

Според защитата по делото липсват гласни и писмени доказателства за разпространение на течността. Адвокатът посочи, че всички 14 свидетели твърдят, че тя не им е предлагана и не са виждали някой да я употребява.

Николас развива туристическа дейност край Калофер, а имотът му приема гости през цялата година.

Пред съда испанският гражданин заяви, че е завършил аграрно инженерство, не работи по трудово правоотношение и отдава къщи под наем.

"В сърцето си се чувствам невинен и свободен", допълни обвиняемият.

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