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Крал Фелипе VI ще посети Сеута и Мелиля на фона на напрежението с Мароко

Крал Фелипе VI ще посети Сеута и Мелиля на фона на напрежението с Мароко
БТА

Фелипе и кралица Летисия ще посетят двата града на 13 и 14 октомври

Испанският крал Фелипе VI ще посети през октомври спорните северноафрикански анклави Сеута и Мелиля – ход, който може допълнително да обтегне отношенията между Мадрид и Рабат след миграционната криза по границата това лято. Това съобщиха източници от испанския кралски двор, цитирани от Ройтерс.

Фелипе и кралица Летисия ще посетят двата града на 13 и 14 октомври. Това ще бъде първата визита на монарха в анклавите за 12-те години, откакто е на испанския престол.

Посещението идва малко повече от два месеца след мащабната миграционна криза в Сеута. В края на юли повече от 72 000 мигранти преминаха от Мароко в испанския анклав.

Мароко от години се противопоставя на посещения на представители на испанското кралско семейство в Сеута и Мелиля. Рабат претендира за суверенитет над двата града и ги разглежда като територии под испанска окупация.

Мадрид от своя страна определя анклавите като неразделна част от испанската територия. Мелиля е под испанско управление от края на XV век, а Сеута – от XVII век.

Фелипе: Ситуацията в Сеута е неприемлива

Крал Фелипе, който е държавен глава с предимно представителни функции, до неотдавна се въздържаше от публични коментари за кризата в Сеута.

Преди две седмици той спомена анклава, като похвали работата на служителите на гражданската защита. Във вторник обаче монархът отправи значително по-категорично послание.

По време на официална вечеря за френския президент Еманюел Макрон, който беше на държавно посещение в Испания, Фелипе заяви, че европейските държави е трябвало да демонстрират по-голяма солидарност с Мадрид.

Кралят определи ситуацията в Сеута като „неприемлива“.

Мароканското външно министерство не е отговорило веднага на запитване на Ройтерс за коментар относно планираната кралска визита.

Спор за ролята на Мароко в миграционната криза

След масовото преминаване на границата политическият дебат в Испания до голяма степен се концентрира върху въпроса каква точно е била ролята на Мароко.

Опозиционните партии обвиниха мароканските власти в бездействие или съпричастност към кризата и отправиха критики към премиера Педро Санчес, че води прекалено мека политика спрямо Рабат.

Първоначално Санчес похвали Мароко за съдействието при връщането на мигрантите и многократно заяви, че няма доказателства Рабат умишлено да е организирал масовото преминаване на границата.

Миналата седмица обаче испанският премиер заяви в интервю за CNN, че мароканският граничен контрол се е провалил по време на кризата.

Мароко отхвърля твърденията, че е допуснало отслабване на граничния контрол. Рабат обяснява масовото преминаване с дезинформация в социалните мрежи, действията на трафиканти на хора и погрешно тълкуване на решение на испански съд, което е било възприето като възможност за законово улеснение за пристигащите по море.

Предстоящата визита на Фелипе VI и кралица Летисия поставя отново във фокуса дългогодишния териториален спор между Испания и Мароко за двата анклава и идва в момент, когато отношенията между съседните държави остават чувствителни след събитията от лятото.

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